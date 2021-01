FVS-AM nega informação sobre vacinação contra a covid-19 para idosos no Sambódromo de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), rebateu informações falsas sobre vacinação contra a covid-19 no Sambódromo de Manaus. Segundo o órgão, no local é feito apenas testagem agendada de profissionais da educação e do sistema prisional desde agosto de 2020.

Em nota, a FVS informou que a vacinação é de responsabilidade da Prefeitura de Manaus.

Leia a nota na íntegra:

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) informa que não está sendo realizada a vacinação contra a Covid-19 no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus, na zona centro-sul da capital. No local, os profissionais da FVS-AM realizam testagem agendada de profissionais da educação e do sistema prisional desde agosto de 2020.

A imunização contra Covid-19 é de responsabilidade das prefeituras municipais. Em Manaus, conforme a Secretaria Municipal de Saúde da capital (Semsa), a vacinação ocorre, nesta terça-feira (26/01), para idosos que moram na Fundação Doutor Thomas (FDT) e para profissionais de saúde que lidam diretamente com esse público.

A FVS-AM orienta ainda à população para que busque se certificar das informações recebidas junto aos órgãos responsáveis, evitando assim sair de casa sem necessidade e se expor ao risco de contaminação pelo novo coronavírus.