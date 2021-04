FVS envia documentação da distribuição de vacina contra Covid-19 à Justiça Federal

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) entregou, nesta quinta-feira (22/04), a documentação relacionada à distribuição das doses de vacina contra Covid-19 à equipe da Justiça Federal.

Os auditores foram recebidos por técnicos do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Fundação de Vigilância em Saúde, na sede da instituição, na zona norte de Manaus.

Durante a inspeção, os auditores constataram o envio das remessas dos imunizantes contra Covid-19 para os municípios do estado; e observaram a data de validade dos lotes das vacinas de reserva técnica armazenados na câmara fria da FVS-AM.

Na ocasião, os técnicos da FVS-AM apresentaram a estrutura de armazenamento das vacinas de acordo com os protocolos preconizados de segurança. Também foram encaminhadas à Justiça Federal cópias de todas as notas fiscais de lotes de vacina enviados pelo Ministério da Saúde, como também os documentos de fornecimento de materiais até a 13ª remessa recebida no último dia 16 de abril de 2021.

Ainda durante a visita, a FVS-AM apresentou o planejamento para a nova remessa de imunizantes que deve chegar nesta sexta-feira (23/04), para completar as segundas doses do grupo prioritário de 65 a 69 anos. Há previsão de chegada de 34 mil doses de AstraZeneca e 10 mil doses CoronaVac.

Referência – A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas e atua no monitoramento de doenças no estado. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus.

Com informações da assessoria de imprensa