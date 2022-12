FVS-RCP divulga resultado final do processo seletivo para a direção da instituição

Redação AM POST

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), por meio de Comissão Avaliadora do Processo Técnico nº 001/2022, informa o resultado final do processo de eleição do cargo de diretor-presidente da instituição para o quadriênio de 2023-2026, com Tatyana Amorim selecionada para o cargo.

Durante o processo seletivo, para o cargo de diretor-presidente da FVS-RCP, e em atendimento aos critérios definidos por seu regimento interno, foi instituída a Comissão Avaliadora do Processo Seletivo, no mês de novembro. No decorrer do processo foi divulgado o edital para a inscrição ao cargo, que definia como regras a experiência administrativa na área de vigilância em saúde, experiência acadêmica e plano de trabalho contemplando ações e metas técnicas, administrativas e interinstitucionais para a Fundação nos próximos quatro anos.

Após o processo seletivo, o resultado foi divulgado no Diário Oficial, do dia 30 de novembro de 2022, que classificou Tatyana Costa Amorim Ramos, em primeiro lugar, a única inscrita no pleito, com 26.80 pontos, para exercer o cargo de diretora-presidente da instituição para o quadriênio 2023-2026.

Trâmite

Com o processo técnico-seletivo finalizado, o nome avaliado pela Comissão Examinadora foi publicado no Diário Oficial do Estado e, em seguida, foi enviado para o governador Wilson Lima para que se realizasse a nomeação, como trata a Lei Delegada nº 111 de 2007.