Gabarito preliminar do concurso da Semsa para cargos de nível médio já está disponível

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus informa que o gabarito preliminar das provas objetivas do concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), aplicadas no último domingo, 5/6, para cargos de nível médio e médio técnico, já está disponível no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame. O documento pode ser acessado através do link: https://conhecimento.fgv.br/concursos/semad22/002.

O concurso da Semsa, coordenado pela Secretaria Municipal de Administração (Semad), oferta um total de 2.001 vagas, além de cadastro reserva. No domingo, os candidatos disputaram 1.409 vagas para cargos de Assistente em Saúde, descritos no edital 002/2021.

“Nós concluímos a fase de aplicação de provas no último domingo, e agora aguardamos as próximas etapas previstas no edital para iniciar a convocação dos aprovados. É com muita alegria que nos aproximamos da conclusão do certame, e enfim teremos novos profissionais para reforçar a saúde básica da população manauara”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho.

Conforme Djalma, as provas para médicos foram aplicadas no dia 1º de abril, seguindo cronograma do edital 001/2021, e o resultado final já foi publicado. A previsão é de que a convocação desse grupo seja iniciada ainda neste mês de junho.

Já para os cargos de níveis superior e fundamental, descritos no edital 002/2021, e dois cargos de nível médio (motorista de ambulância e de motolância), do edital 003/2021, as provas foram aplicadas no dia 1º de maio. O resultado final desses dois editais está previsto para ser divulgado no dia 27 deste mês.

Abstenção

A Fundação Getúlio Vargas divulgou que, do total de 81.420 inscritos nesta fase, 59.640 candidatos compareceram nos locais de provas no último domingo. Ou seja, houve 26,75% de abstenção (21.780 ausentes).

Pela manhã, 29.513 pessoas realizaram as provas objetivas para o cargo de AS – Assistente em Administração (40 horas), que tem 250 vagas. À tarde, 30.127 candidatos concorreram a 1.159 vagas para outros 13 cargos: Agente Comunitário de Saúde II, Assistente em Administração (30 horas), Auxiliar de Saúde Bucal, Contramestre, Programador de Computador, Técnico em Enfermagem (30 horas e 40 horas), Técnico de Manutenção de Equipamento de Informática, Técnico em Patologia Clínica (20 horas e 40 horas), Técnico em Radiologia Médica, Técnico em Saúde Bucal e Técnico em Segurança do Trabalho.

* Com informações da assessoria de imprensa