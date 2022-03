Gabaritos preliminares das provas do concurso público da SSP-AM são divulgados; confira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Os gabaritos preliminares das provas do concurso público da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) foram divulgados no site da Fundação Getulio Vargas (FGV) na noite de terça-feira (15/03). A consulta do gabarito pode ser feita no endereço eletrônico – CLIQUE AQUI.

Mais de 16 mil candidatos fizeram as provas, aplicadas em mais de 50 unidades de ensino de Manaus no último domingo (13/03), disputando 150 vagas, sendo 10 para Técnico de Nível Superior e 140 para Assistente Operacional (Nível Médio). As remunerações variam de R$ 771,54 a R$ 1.285,90.

Conforme o edital, serão aprovados os candidatos que acertarem, no mínimo, 50% das questões propostas, e uma questão em cada disciplina contida na prova.