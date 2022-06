Garantido abre a última noite do Festival de Parintins com a expectativa do bicampeonato

Redação AM POST

O boi-bumbá Garantido finalizou, na noite deste domingo (26/06), sua participação no 55° Festival Folclórico de Parintins com a expectativa do bicampeonato. O boi do coração na testa foi o primeiro a tomar conta da arena do Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo neste último dia da festa folclórica na Ilha Tupinambarana.

Durante os três dias do festival, que teve início na última sexta-feira (24/6), o boi do povão apresentou o tema Amazônia do Povo Vermelho, homenageando aqueles que lutaram pela Amazônia ao longo dos anos. Na sexta-feira (24/06), o Garantido celebrou a diversidade dos povos indígenas e, no sábado (25/06), a negritude. Na noite de hoje o Garantido focou na preservação da Amazônia.

A violinista Elena Koyonova faz parte da banda do Garantido. Búlgara, ela conheceu o Festival de Parintins em 2001 e se apaixonou pelo boi vermelho e branco.

“Eu sou Garantido desde sempre e eu estou torcendo muito para a gente conseguir esse bicampeonato. O sentimento é como aqui vocês falam: sangue nos olhos. É hoje. As músicas do Garantido são sensacionais, sei lá, tem um poder mágico a música do Garanrido para mim”, disse emocionada.

O Festival Folclórico de Parintins é realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC).

A secretária Suelen Cunha participou da batucada do boi vermelho e branco pela segunda vez tocando a palminha, um instrumento de marcação. Segundo ela, estar na arena do Bumbódromo é um sentimento que não tem explicação.

“Eu sempre quis brincar no boi Garantido, mas eu ia em todos os ensaios e quando eu olhei a batucada, quando eu senti a emoção, eu quis entrar na batucada. E foi o ano de 2019 que eu consegui. É uma paixão. Desde quando eu me entendo por gente eu sempre torci pelo Garantido”, disse Suelen, emocionada.

Além de investir R$ 5 milhões em cada agremiação para colocar o boi na arena, o Governo do Amazonas também montou uma megaestrutura com a participação de diversas secretarias, com 2 mil servidores estaduais envolvidos. O objetivo era garantir maior segurança para os brincantes.

A apuração do resultado do Festival 2022 ocorre nesta segunda-feira (27/6), no Bumbódromo de Parintins, com transmissão pela TV A Crítica.