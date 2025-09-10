‘Gás do Povo’ começa em novembro e vai beneficiar 546 mil famílias no Amazonas; veja quem tem direito

Notícias do Amazonas – O Estado do Amazonas será um dos principais beneficiados com o novo programa “Gás do Povo”, anunciado pelo governo federal. A iniciativa vai atender 546 mil famílias amazonenses inscritas no Cadastro Único com renda de até meio salário mínimo por pessoa. O benefício começa a ser implantado em novembro.

PUBLICIDADE

O “Gás do Povo” é a nova aposta do governo para garantir acesso gratuito ao gás de cozinha e substituir gradualmente o modelo atual do Auxílio Gás. A mudança vai ampliar o número de beneficiários em todo o país, passando dos atuais 5,4 milhões para 15,5 milhões de famílias. A prioridade será para os inscritos no Bolsa Família, e a expectativa é atingir 100% do público-alvo até março de 2026.

No Amazonas, onde o custo de vida e o acesso ao gás representam desafios em muitas regiões, a medida pode ter um impacto significativo, especialmente nas áreas mais afastadas. O governo estuda retomar a distribuição por “gaiolas” em postos de combustíveis para facilitar a retirada do botijão nessas localidades.

PUBLICIDADE

Cada família terá direito a uma quantidade de botijões por ano, conforme o tamanho da composição familiar: até três botijões para famílias com dois integrantes; até quatro para famílias com três pessoas; e até seis botijões para famílias com quatro ou mais membros.

Leia mais em: Governo do AM reforça combate ao crime na Amazônia com inauguração do Centro Policial Internacional

De acordo com o governo, os botijões serão retirados gratuitamente em 58 mil postos de revenda credenciados em todo o país, que estarão identificados com a placa “Aqui tem Gás do Povo”.

PUBLICIDADE

Para ter acesso ao benefício, será necessário apresentar o cartão do Bolsa Família, o cartão da Caixa Econômica Federal, um vale retirado em casas lotéricas ou o aplicativo da Caixa.

Diferente do Auxílio Gás, que transfere dinheiro para a compra do botijão, o novo programa funcionará com vouchers ou créditos específicos, que só poderão ser usados para retirar o gás. O objetivo é aumentar o controle sobre o uso do benefício.

O “Gás do Povo” será oficializado por meio de Medida Provisória a ser enviada ao Congresso Nacional.