Gás natural veicular ganha mais um posto de abastecimento em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Motoristas da capital ganharam uma nova opção para abastecimento de seus veículos com gás natural veicular (GNV). O Governo do Estado, por meio da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), expandiu a rede de fornecimento do combustível. Recentemente, o Auto Posto Distrito da bandeira Equador começou a fornecer o combustível em caráter comercial.

Continua depois da Publicidade

A iniciativa integra um conjunto de ações estratégicas, que vêm sendo implantadas, com o objetivo de garantir que o gás natural (GN) beneficie uma parcela cada vez maior da população. A unidade de venda de combustível, que fica localizada na avenida Rodrigo Otávio, bairro Distrito Industrial, zona sul de Manaus, somar-se-á aos outros três postos que já operam em Manaus com gás natural veicular. O local funciona 24 horas, todos os dias da semana. Na próxima semana, o posto deve funcionar com a capacidade máxima.

De acordo com o diretor técnico comercial da Cigás, Clovis Correia Junior, o GNV é mais uma alternativa de abastecimento para os usuários. Segundo ele, no mês de novembro, o volume de GNV comercializado no Amazonas registrou um recorde no segmento veicular. Ele pontua os benefícios do combustível.

“O GNV tem uma diferença de economia em relação aos combustíveis líquidos, que fica entre 40 e 45%, e essa economia no bolso das pessoas que vivem de carro, como os taxistas, frotistas e motoristas de aplicativos. Faz um diferencial significativo. Então, é importante a abertura desse novo posto na região do Distrito Industrial”, destacou o diretor técnico da Cigás, Clóvis Correia.

Continua depois da Publicidade

Ainda segundo o diretor, qualquer pessoa pode se tornar usuário do GNV ao procurar uma convertedora homologada no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Em seguida é necessário instalar um kit específico para que o veículo possa estar apto a receber o GNV.

“Ele não perde as características originais. Se o carro usava a gasolina, ele continua com a gasolina e tem mais uma opção. O intervalo de manutenção é maior, ele conserva mais o motor em relação aos combustíveis líquidos e é menos poluente também, possibilitando um benefício invisível, que é a redução da poluição”, pontuou.

Continua depois da Publicidade

Economia – O aumento do número de postos com oferta de gás natural ocorre em um momento oportuno, por proporcionar maior facilidade de acesso e comodidade aos motoristas, que passaram a utilizar o gás natural veicular atraídos, principalmente, pela economicidade. Análise de dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a partir das variáveis preço e autonomia, indicam que a economia proporcionada pelo GNV no bolso dos motoristas pode chegar a 42%, em comparação com a gasolina e 50% em relação ao etanol.

Para o motorista de aplicativo José Antônio Pereira, 64, os benefícios são sentidos no próprio bolso. Abastecendo o veículo que utiliza com o GNV há apenas três dias, ele conta já sentir a diferença com o combustível.

Continua depois da Publicidade

“O cilindro desse carro é de 13 metros cúbicos e chega a custar 60 e poucos reais. Enche o cilindro com R$ 60, R$ 65. O tanque de gasolina de um Prisma é R$ 300 e poucos e eu rodo cerca de 200 quilômetros, e com essa quantidade de metros cúbicos eu rodo a mesma coisa e gasto R$ 60, então vale a pena. Ainda pago aluguel e ainda tenho lucro”, avaliou o motorista.

Incentivo à conversão de veículos – Além disso, a expansão da rede de fornecimento do combustível está em consonância com a campanha “Faça a Conta. Use GNV!”, voltada à expansão da frota de veículos convertidos a gás natural veicular, por meio da concessão de 250 bônus, no valor de R$ 4 mil, a profissionais do volante (taxistas, motoristas de aplicativo e frotistas).

Lançada em 16 de setembro deste ano, pelo Governo do Estado, por meio da Cigás, a campanha tem a duração de um ano ou até a concessão do número total de benefícios. O regulamento da campanha está disponível no endereço eletrônico: www.usegnv.cigas-am.com.br.

Um dos beneficiados pela campanha foi o motorista Márcio Ângelo Betti, 51. Após passar pelo processo de seleção, ele conseguiu o bônus de R$ 4 mil da Cigás. O custo para abastecer totalmente o veículo caiu de R$ 300 com gasolina para R$ 80 em GNV, após a conversão.

“Ganhei meu Natal, paguei umas contas e está tudo certo, e segue a vida e vamos trabalhando. Esperamos que tenha mais promoções para mais motoristas de aplicativo conseguirem ter o êxito que eu tive”, comemorou.

Outros benefícios do gás natural – O GNV proporciona um conjunto de vantagens, além da própria economia. Também prolonga a vida útil do veículo, porque não queima o óleo e nem produz impurezas no motor. E por se tratar do combustível fóssil menos poluente, o aumento de seu uso contribui para a melhoria da qualidade do ar, com impacto positivo sobre o meio ambiente.

Essas vantagens justificam o investimento no chamado kit GNV, usado na conversão de veículos para utilização deste combustível como opção adicional aos motoristas. O kit é formado por um conjunto de componentes e um tanque ou cilindro, cuja capacidade pode variar de 6 a 30 metros cúbicos.