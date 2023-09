General Mansur se pronuncia após ser alvo de operação da PF e demitido da SSP-AM

O ex-secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), general da reserva Carlos Alberto Mansur, divulgou uma carta aberta nesta quinta-feira (31) após ter sido demitido por ser alvo da operação Comboio, deflagrada na última terça-feira, 29, que que investiga crimes de corrupção ativa, peculato e lavagem de dinheiro na alta cúpula da pasta.

No texto o militar destaca sua atuação como secretário da SSP-AM e afirma que atuou “com muita dedicação, ética, integridade, comprometimento, transparência, buscando sempre, ampliar a sensação de segurança da população amazonense”.

“Diante dos fatos ocorridos nos últimos dias, reafirmo o meu compromisso com a legalidade, levando comigo a consciência tranquila de que dei o meu melhor em prol do sistema de segurança pública do Estado do Amazonas. Acredito na justiça e sei que a verdade virá à tona com a maior brevidade”, destacou Mansur.

Além da carta, o general também publicou uma nota a imprensa em que afirma sua inocência e que as investigações correm em segredo de justiça.

Alberto Mansur assumiu a Secretaria de Segurança Pública em agosto de 2021, em substituição ao coronel da Polícia Militar do Amazonas Louismar Bonates, que pediu demissão no fim de julho daquele ano, alegando questões de saúde. Dias antes, a SSP-AM havia sido alvo de outra operação do Ministério Público e da Polícia Federal.

General de divisão do Exército, Alberto Mansur iniciou a vida militar em 1977, quando entrou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, sediada em Campinas (SP). Anos depois, se formou bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, onde também já atuou como docente.

Redação AM POST*