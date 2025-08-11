Gestão de Mário Abrahim em Itacoatiara é marcada por denúncias de nepotismo, falta de transparência e irregularidades em 2025

Notícias do Amazonas A administração do prefeito Mário Abrahim (Republicanos), reeleito em 2024 para seu segundo mandato à frente da Prefeitura de Itacoatiara, na Região Metropolitana de Manaus, vem sendo alvo de uma série de denúncias e polêmicas em 2025. Entre os pontos mais criticados estão acusações de nepotismo, aumento salarial questionado, falhas graves no Portal da Transparência, suspeitas de irregularidades em licitações e baixo desempenho educacional.

Logo no início do mandato, Abrahim nomeou a própria esposa, Cristiany Costa Carvalho, como secretária municipal de Governo, cargo publicado no Diário Oficial do Município em 2 de janeiro e assinado pelo próprio gestor. Cristiany já havia ocupado, em 2021, o posto de secretária de Assistência Social, nomeação que foi alvo de parecer do Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM), apontando ausência de qualificação adequada para a função.

O MPC-AM também multou o prefeito, em janeiro deste ano, por nomeações irregulares de parentes na gestão anterior (2021-2024), apuradas no processo nº 14878/2023, que identificou ao menos sete parentes diretos ou da esposa em cargos comissionados.

Em fevereiro, a 3ª Promotoria de Justiça de Itacoatiara ajuizou ação civil pública contra a prefeitura por graves falhas no Portal da Transparência, como ausência de informações sobre licitações recentes, contratos, folha de pagamento e dados financeiros atualizados. Segundo o Ministério Público do Amazonas (MPAM), a última atualização completa de licitações ocorreu em outubro de 2024 e os dados financeiros estavam disponíveis apenas até março de 2024.

Em março, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) passou a investigar o aumento salarial do próprio prefeito, aprovado no fim da legislatura anterior e válido a partir de janeiro de 2025, após denúncia do ex-vereador Arnold Lucas (Podemos). O caso está sob relatoria do conselheiro Luis Fabian.

A vice-prefeita e diretora-presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), Marcela Cristine, também foi alvo de críticas após a celebração de contratos que somam mais de R$ 3 milhões para fornecimento de equipamentos e serviços de esgoto. Parte das empresas contratadas tinha como atividade principal o fornecimento de medicamentos, e não materiais hidráulicos.

Ainda em março, o MPAM recomendou a suspensão de licitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura para compra de materiais de limpeza, apontando falta de publicidade legal e indícios de sobrepreço. Outra licitação, para compra de gêneros alimentícios, foi questionada por suposto favorecimento a uma única empresa consultada na cotação de preços.

Em abril, o TCE-AM admitiu outra representação contra a prefeitura envolvendo a empresa Amena Climatização Ltda, que alegou desclassificação indevida em pregão eletrônico para compra de aparelhos de ar-condicionado, apesar de apresentar a proposta mais vantajosa.

No mesmo mês, a prefeitura destinou cerca de R$ 1,19 milhão para festas pelos 151 anos da cidade, com destaque para o cachê de R$ 700 mil pago ao cantor Natanzinho Lima. O valor só foi divulgado após o evento.

Enquanto isso, a cidade enfrentava um cenário de trânsito caótico. Dados do Hospital Regional José Mendes mostram que, apenas em janeiro de 2025, ocorreram 100 acidentes, sendo 77 envolvendo motocicletas. Em 2024, foram 746 ocorrências, com oito mortes. A falta de fiscalização motivou a abertura de procedimento administrativo pelo MPAM.

Em junho, o TCE-AM determinou a suspensão do Pregão Eletrônico nº 008/2025, no mesmo caso envolvendo a Amena Climatização, destacando “apego ao formalismo exacerbado” e prejuízo à eficiência.

Na educação, Itacoatiara não atingiu a meta de alfabetização para 2024: apenas 42,66% dos alunos do 2º ano do ensino fundamental foram considerados alfabetizados, frente à meta de 51,78%. O resultado foi inferior ao registrado em 2023 (46,3%) e abaixo das médias estadual (49,17%) e nacional.

Em agosto, o MPAM recomendou a suspensão do Pregão Presencial nº 009/2025 – PMI, no valor estimado de R$ 3,2 milhões, para aquisição de materiais hidráulicos. A investigação aponta ausência de publicidade adequada, justificativa técnica insuficiente para modalidade presencial e indícios de superestimativa de itens, como a compra de 430 caixas d’água sem explicação.

Itacoatiara, segundo o IBGE, tem cerca de 112 mil habitantes e é o segundo município mais populoso do Amazonas. Apesar de possuir o quinto maior PIB per capita do estado (R$ 22.590,61 em 2021), o município apresenta forte dependência de repasses externos, que representaram 83,44% das receitas em 2024.

Outro lado

O Portal AM Post buscou comunicação com a Prefeitura de Itacoatiara e solicitou, por meio da assessoria de comunicação, posicionamento sobre as denúncias contra o município ao longo de 2025. Até a publicação desta matéria não tivemos retorno. O espaço permance aberto.