Gestão do ex-prefeito Arthur Neto vira alvo do MP-AM devido endividamento bilionário de Manaus

Redação AM POST

O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) abriu um inquérito para investigar o ex-prefeito de Manaus Arthur Neto (sem partido) pelo crime de improbidade administrativa em função do aumento do endividamento bilionário da capital durante seus oito anos de mandato. O documento aponta que no período entre 2013 e 2020, a dívida de Manaus saltou de R$ 378,4 milhões para R$ 3,2 bilhões – um aumento de 745,66%.

A portaria de instauração do inquérito, assinada pela promotora Sheyla Dantas Frota, titular da 46ª Promotoria de Justiça Especializada na Proteção do Patrimônio Público, é datada de 24 de março e foi publicada na edição desta terça-feira (4) do Diário Oficial Eletrônico do MP-AM.

O MP-AM abriu a investigação após pedido do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção devido indícios de improbidade no relatório de transição da gestão de Arthur para a de David Almeida (Avante). Além do endividamento o Comitê também apontou como irregularidades o déficit previdenciário, os gastos excessivos com publicidade e a situação crítica na área da saúde.

Arthur Neto disse, por meio de sua assessoria de imprensa, durante sua gestão “sempre atuou respeitando as normas da administração pública, tendo como um dos pilares de sua gestão a transparência e a ativa participação dos órgãos de controle”. Ele também, afirma que se coloca à disposição das autoridades e que “todos os esclarecimentos necessários serão apresentados à justiça”.

*Com informações do Real Time1