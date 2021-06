Gestores enfermeiros do Amazonas dão celeridade na linha de frente da vacinação

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Com o alto fluxo de pessoas na modalidade drive-thru na madrugada deste domingo (13/06), na Arena da Amazônia, gestores estaduais enfermeiros assumiram papéis fundamentais na aplicação de doses, para dar celeridade à imunização na capital amazonense.

A secretária de Urgência e Emergência da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Mônica Melo, relata o momento em que percebeu a necessidade de assumir a função de vacinadora durante a madrugada.

“Nós vimos o movimento crescente e o represamento de carros durante a atividade, a vacinação, então os secretários resolveram assumir também a função de vacinadores, para dar maior agilidade ao processo de vacinação”, relatou a secretária.

Atuando desde o início do funcionamento da campanha “Vacina Amazonas”, Jani Kenta, secretário executivo de Assistência da Capital da SES-AM, também foi um dos gestores enfermeiros que atuou na aplicação de doses.

“Por determinação do Governo, nós vamos cumprir a nossa meta. Então, toda a equipe está engajada em cumprir o objetivo de Governo, é lógico que isso é muito gratificante no que tange à questão da Covid, então nós temos certeza que as mais de cem mil pessoas que são vacinadas com certeza vão estar protegidas e não vão estar conosco no hospital, isso para nós é uma grande alegria”, concluiu, cheio de satisfação.

Mobilização – Ao todo, mais de três mil servidores estaduais estão empenhados na campanha e atuando em diversas frentes, que vão desde a aplicação das doses quanto suporte logístico, organização e atendimento ao público nos pontos de vacinação.

PONTOS DE VACINAÇÃO

Postos em regime 32 horas

Das 9h de sábado às 17h de domingo, sem intervalos

>>> Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques

Av. Constantino Nery, 5.001 – Flores

>>> Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Pedro Teixeira, 2.565 – Dom Pedro

>>> Arena da Amazônia

Av. Constantino Nery, 5.001 – Flores

Pontos tradicionais

Das 9h às 17h

>>> Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, 119 – Cidade Nova

>>> Centro Cultural dos Povos da Amazônia

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Silves, 2.222- Crespo

>>> Universidade Paulista – Unip (somente no sábado, 12/06)

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Mário Ypiranga Monteiro, 4.390 – Parque 10 de Novembro

>>> Parque Municipal do Idoso (somente no domingo, 13/06)

R. Rio Mar, 1.324 – Nossa Sra. das Graças

>>> Clube do Trabalhador do SESI

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Cosme Ferreira, 7.399 – São José I

>>> Estacionamento do supermercado Coema

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Torquato Tapajós, 5.890, no Novo Israel, zona Norte

Salas de Vacina

Das 8h às 17h

>>> 48 unidades de saúde e escolas

Endereços no link bit.ly/salavacinacovid

* Com informações da assessoria de imprensa