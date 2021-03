Givancir de Oliveira é denunciado por estupro de três adolescentes no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O ex-presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir de Oliveira, está sendo denunciado pelo promotor Leonardo Abinader Nobre, de Iranduba (distante a 28 quilômetros de Manaus), por estupro contra três adolescentes de 12, 14 e 15 anos. Ele está preso pelos crimes de homicídios e tentativa de homicídio ocorridos no ano passado.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o Ministério Público do Amazonas, uma jovem identificada como Thaisa Freitas de Souza, de 18 anos, também foi denunciada, ela supostamente ajudava Givancir a aliciar as menores em troca de dinheiro.

Conforme a polícia, as denúncias surgiram após a prisão do sindicalista, onde ele foi preso pela morte de Bruno de Freitas Guimarães, 24, e por tentativa de homicídio do ex-funcionário Dhelisson dos Santos Freitas, a ‘Thelssy’.

Supostamente os abusos sexuais ocorriam em sua residência, no entanto, apesar das acusações, não há provas que comprovem se realmente Givancir cometeu o crime de estupro.

Continua depois da Publicidade

O caso segue sob investigação e a defesa do mesmo afirma que as denúncias são falsas.

“Essas falsas denúncias surgiram logo em seguida a não só a questão da acusação do crime homicídio e o logo após a pré-candidatura dele. Obviamente, a gente verifica como denúncias oportunistas e falsas que se deram apenas exclusivamente na sequência dessa pré-candidatura dele a época”, disse o advogado.