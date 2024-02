Globo inicia tratativas para transmitir Festival de Parintins mas pode ser barrada pela TV A Crítica

Notícias do Amazonas – A Rede Globo, uma das maiores emissoras de televisão do Brasil, está em negociações para transmitir o Festival de Parintins, que acontece na cidade de Parintins, no Amazonas mas pode ser barrada pela TV A Crítica, detentora dos direitos de exclusividade da transmissão. Com o intuito de se aproximar do público do Norte do país, a emissora pretende exibir o evento a partir deste ano.

O interesse da Globo pelo Festival de Parintins surgiu devido à popularidade Isabelle Nogueira, que atualmente está entre as preferidas do Big Brother Brasil 24 e é cunhã-poranga do Boi Garantido, uma das duas associações folclóricas responsáveis pela festa. A presença de Isabelle no reality show despertou a curiosidade do público em relação à cultura e tradição de Parintins.

Conversas iniciais

Segundo informações do portal F5, da Folha de S.Paulo, representantes da Globo no Rio de Janeiro abriram conversas com os bois Garantido e Caprichoso, responsáveis pelo Festival de Parintins. Os executivos da emissora buscaram viabilizar a transmissão do evento, que está agendado para ocorrer entre os dias 28 e 30 de junho de 2024.

A Rede Amazônica, afiliada da Globo na região Norte, já estava em conversas com os bois de Parintins antes do interesse da emissora. Os representantes da Globo foram informados sobre essa relação prévia e pretendem marcar uma reunião com os organizadores do festival ainda neste mês.

A ideia da Globo é transmitir o Festival de Parintins para todo o Brasil, seja por meio do streaming via Globoplay ou pela TV por assinatura. No entanto, as negociações estão em estágio inicial, sendo chamado internamente de “namoro inicial”. A emissora busca consolidar uma parceria que permita levar a festa cultural para o público nacional.

TV A Crítica na mesa de negociação

Durante coletiva de imprensa realizada nesta semana os presidentes dos Bois Caprichoso, Rossy Amoedo, e Garantido Fred Goés, juntamente com o prefeito de Parintins, Bi Garcia, falaram da negociação e destacaram os direitos da TV A Crítica na exclusividade da transmissão.

“Claro seria interessante para todos nós mas a gente não pode virar as costas e deixar de entender que existe um contrato entre os dois bois e esse contrato, na verdade, é o que vai dizer. A A Crítica é detentora dos direitos de transmissão, então, para que isso aconteça [transmissão na Globo] a A Crítica vai ter que sentar nessa mesa de negociação para discutir de que forma será conduzido esse processo. Não só os bois, mas também vai envolver Estado, A Crítica, o município. É uma discussão muito ampla para ser tomada de uma forma pequena“, declarou Rossy Amoedo na coletiva.

“Nós jamais tomaremos uma posição irresponsável de destruir algo que não cabe a nós. Existe um contrato com a TV A Crítica e se houve interesse de qualquer emissora em transmitir e quebrar esse contrato de alguma forma vai ter que conversar com a TV A Crítica“, complementou o presidente do Garantido.

Segundo, Fred Goés, foi feita uma primeira tratativa para que a TV A Crítica liberasse a transmissão do Carnaboi de Manaus.

“Nós já tivemos a oportunidade agora em Manaus, estivemos na TV Amazonas que tinha interesse que fosse transmitido O Carnaboi de Manaus, conversamos com o diretor da TV A Crítica, o Dissica, expusemos a situação, ele entendeu e depois de muitas tratativas a A Crítica resolveu autorizar a transmissão. Estamos agindo de acordo com o que a lei manda“, destacou.

Os presidentes dos bois Caprichoso e Garantido falaram sobre a transmissão do Festival de Parintins na Globo 💙❤️ Eles destacaram que a decisão tem que ser tomada em conjunto com a A crítica (detentora dos direitos), governo e prefeitura de PIN. pic.twitter.com/xEE5gCywpl — Manaus Pop❤️🏹💙 (@manaus_pop) February 9, 2024

Importância do evento e curiosidade do público

O Festival de Parintins é considerado uma das maiores festas culturais do Brasil e atrai milhares de turistas todos os anos. A festividade é marcada pela disputa entre os bois Garantido e Caprichoso, que apresentam espetáculos grandiosos envolvendo danças, músicas e cenários elaborados.

Recentemente, o programa Big Brother Brasil trouxe a participação de Isabelle Nogueira, cunhã-poranga do Boi Garantido. A presença de Isabelle despertou a curiosidade e o interesse do público em conhecer mais sobre a cultura de Parintins, o que motivou a Globo a buscar a transmissão do festival.

Posição da Globo sobre o assunto

Procurada pelo portal F5, a Globo preferiu não comentar o assunto neste momento. A emissora está em fase inicial de negociação e busca garantir uma parceria com os bois Garantido e Caprichoso, assim como com a Rede Amazônica, para viabilizar a transmissão do Festival de Parintins.