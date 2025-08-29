Glocal Amazônia abre segundo dia com yoga, oficinas culturais e debates sobre comunicação responsável

Notícias do Amazonas – O Glocal Amazônia Experience 2025 iniciou nesta sexta-feira (29) o segundo dia de programação no Palácio da Justiça, em Manaus, com atividades voltadas para escolas e universidades. A manhã contou com práticas de yoga e meditação, oficinas culturais, masterclasses de comunicação e rodas de conversa com influenciadores locais.

PUBLICIDADE

Yoga e bem-estar na abertura

A primeira atividade foi uma prática de yoga conduzida por Mariellen Kuma, que destacou a importância da escuta corporal.

“Nosso corpo sempre se comunica, mas muitas vezes calamos os sinais. Na yoga, buscamos sentir cada dor e cada tensão para trabalhar de forma consciente”, explicou a professora.

Oficinas e debates sobre cultura e sustentabilidade

A oficina “Planejamento de Eventos Culturais com Sustentabilidade”, ministrada por Lauren Luniere, trouxe reflexões sobre descentralização cultural e a importância de levar arte para as periferias de Manaus.

PUBLICIDADE

“Produção cultural é ferramenta de transformação social. Precisamos ocupar mais os equipamentos públicos das periferias e democratizar o acesso à arte”, afirmou Luniere.

Já a masterclass “Criatividade com Propósito – Publicidade a Serviço dos ODS”, com Débora Moura, Claudia Scott e Yuri Alcantara, destacou o papel da comunicação como ferramenta de impacto positivo.

“Compartilhar nossas ideias com os alunos foi transformador”, disse Claudia Scott.

Manual da Boa Influência

Ainda pela manhã, influenciadores locais participaram da construção do “Manual da Boa Influência”, iniciativa que reúne sete criadores de conteúdo de Manaus. O objetivo é orientar sobre boas práticas digitais, especialmente no combate à desinformação.

“Nas redes sociais, precisamos ter responsabilidade com as fontes para não impactar negativamente quem nos acompanha”, ressaltou a influenciadora Rita Flor.

Programação da tarde e noite

De acordo com o Portal G1, a agenda do dia segue com oficinas, painéis e apresentações culturais:

PUBLICIDADE

GlocaLAB e Palco Glocal Oficina: Participação e Justiça Social – com Ernan Passos Painel: Da Amazônia para o Mundo – Arte e Cultura como Potência Global – com Isabelle Nogueira, Adanilo, Robério Braga e Jandr Reis Painel: Educação Ambiental – A Base para as Escolas – com Evila Mayra, Vanessa Apurinã, Mailson Ferreira e Rosiane Gonçalves Leitura dramatizada do livro Outras Dramaturgias – com Adanilo, Amanda Magaiver e Ítalo Bruce

Teatro Amazonas e Largo de São Sebastião Espetáculo de dança (Teatro Amazonas) Show do Boi Caprichoso e de Uendel Pinheiro (Largo de São Sebastião)



O evento é realizado pela Fundação Rede Amazônica e segue até a noite desta sexta-feira (29).

Veja também: Detran-AM alerta contemplados do projeto CNH Social para agendamento até 29 de setembro

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On