A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Google remove vídeos sobre venda de mercúrio após recomendação do MPF

O inquérito civil segue em andamento para acompanhar a adoção de novas medidas de controle pelo YouTube.

Por Fernanda Pereira

22/08/2025 às 11:46 - Atualizado em 22/08/2025 às 12:15

Ver resumo

(Foto: Ipen/Divulgação)

Notícias do Amazonas – O Google Brasil Internet retirou 12 vídeos do YouTube que divulgavam a venda de mercúrio metálico, utilizados em garimpos ilegais de ouro na Amazônia. A ação ocorreu após recomendação do Ministério Público Federal (MPF), que apontou o risco da circulação da substância sem autorização dos órgãos competentes.

PUBLICIDADE

Os vídeos tinham grande alcance e geravam comentários de usuários interessados na compra do mercúrio para atividades ilegais. Segundo o procurador da República André Luiz Porreca, a remoção interrompe a perpetuação do comércio ilícito e reconhece a ilegalidade do conteúdo.

Leia mais: MPF recomenda revogação de leis que autorizam uso de mercúrio no Amazonas

PUBLICIDADE

A medida integra o Projeto Rede sem Mercúrio, do 2º Ofício da Amazônia Ocidental, que já firmou recomendações e termos de ajuste de conduta com grandes plataformas de comércio online, como Mercado Livre, OLX, Facebook/Instagram e B2Brazil.

O inquérito civil segue em andamento para acompanhar a adoção de novas medidas de controle pelo YouTube.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Amazonas

Sem detalhar, Prefeitura de Urucará quer gastar cerca de R$ 3,6 milhões para construção de creche

O contrato, firmado por meio da Concorrência nº 003/2025, tem vigência de 12 meses e prazo de execução de 10 meses.

há 2 minutos

Brasil

Advogado Jeffrey Chiquini afirma que PF investigou ministro Mendonça

O defensor descreveu a investigação do ministro nesta sexta-feira, 22.

há 8 minutos

Manaus

Panela de pressão explode e causa incêndio destruidor em residência de Manaus; Veja

Incidente no Bairro da Paz destrói parcialmente casa, mas não há feridos.

há 1 hora

Polícia

Don Juan da zona leste é procurado pela polícia por enganar e extorquir idosas em Manaus

Segundo a política, o homem teria usado sua boa aparência e lábia para persuadir as vítimas.

há 1 hora

Brasil

Segunda condenação de Carla Zambelli deve ser confirmada pelo STF nesta sexta

Deputada licenciada está detida na Itália e enfrenta processo de extradição.

há 1 hora