Google remove vídeos sobre venda de mercúrio após recomendação do MPF

Notícias do Amazonas – O Google Brasil Internet retirou 12 vídeos do YouTube que divulgavam a venda de mercúrio metálico, utilizados em garimpos ilegais de ouro na Amazônia. A ação ocorreu após recomendação do Ministério Público Federal (MPF), que apontou o risco da circulação da substância sem autorização dos órgãos competentes.

PUBLICIDADE

Os vídeos tinham grande alcance e geravam comentários de usuários interessados na compra do mercúrio para atividades ilegais. Segundo o procurador da República André Luiz Porreca, a remoção interrompe a perpetuação do comércio ilícito e reconhece a ilegalidade do conteúdo.

Leia mais: MPF recomenda revogação de leis que autorizam uso de mercúrio no Amazonas

PUBLICIDADE

A medida integra o Projeto Rede sem Mercúrio, do 2º Ofício da Amazônia Ocidental, que já firmou recomendações e termos de ajuste de conduta com grandes plataformas de comércio online, como Mercado Livre, OLX, Facebook/Instagram e B2Brazil.

O inquérito civil segue em andamento para acompanhar a adoção de novas medidas de controle pelo YouTube.