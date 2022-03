Governador acompanha reabertura dos galpões dos bois-bumbás Garantido e Caprichoso, em Parintins

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Os bois-bumbás Caprichoso e Garantido reabriram oficialmente, nesta sexta-feira (25/03) em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), os galpões onde são construídas as alegorias, adereços e fantasias do Festival Folclórico de Parintins. O governador Wilson Lima acompanhou a reabertura.

Continua depois da Publicidade

Neste ano, os artistas contam com 1.200 jogos de equipamentos individuais de proteção (EPIs), que foram doados pelo Governo do Amazonas para as duas agremiações. Os kits são compostos por camisa, calça, capacete, luvas e botas.

Na noite desta quinta-feira (24/03), no Bumbódromo, Wilson Lima lançou oficialmente o 55° Festival Folclórico de Parintins no município. A festa será no último fim de semana de junho, conforme a tradição, nos dias 24, 25 e 26.

Do lado do Caprichoso, os profissionais que atuam nos galpões são conhecidos como paikicés. Já do lado do Garantido são os kaçawerés. Cada boi recebeu 600 kits com EPIs. A entrega do Estado para as agremiações ocorre por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa.

Continua depois da Publicidade

O Estado também orientou esses profissionais para evitarem acidentes de trabalho. Instrutores do Cetam que ministram o curso de qualificação profissional em Segurança no Trabalho instruirão paikicés e kaçawerés.

“Pela primeira vez isso acontece para dar segurança para vocês que estão trabalhando. Vim aqui cumprimentá-los, desejar sucesso a todos os trabalhadores. A gente já está vivendo no clima do festival, a impressão que a gente tem é essa. A ilha despertou e voltou a contagiar os parintinenes”, frisou o governador.

Continua depois da Publicidade

A primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima, e o prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia, acompanharam o governador na visita aos galpões.

O primeiro galpão visitado foi na Cidade Garantido, do boi vermelho e branco. Wilson Lima foi recebido pelo presidente da agremiação, Antônio Andrade, e por trabalhadores da agremiação.

Continua depois da Publicidade

“A segurança do trabalho é muito importante. É necessário que a gente use todos os dias o nosso EPI para a nossa segurança e para mostrar um festival mais organizado”, disse Andrei Santos, artista do Garantido.

No Galpão das Artes Mestre Jair Mendes, onde são construídas as alegorias do Caprichoso, o boi das cores azul e branca, o governador foi recebido pelo presidente Jender Lobato.

“A segurança do trabalho é muito importante. É necessário que a gente use todos os dias o nosso EPI para a nossa segurança e para mostrar um festival mais organizado”, ressaltou Arthur Santana, escultor e pintor do Caprichoso.