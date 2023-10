Governador anuncia antecipação de pagamento do Auxílio Estadual Permanente

Amazonas – O governador do Amazonas Wilson Lima anunciou em coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira (3), algumas medidas para diminuir os impactos da seca no Amazonas. Entre elas, está a antecipação do pagamento do Auxílio Estadual Permanente para a próxima sexta-feira (6).

Além disso, Wilson Lima também anunciou que vai encaminhar ao Poder Legislativo um pedido para anistiar produtores rurais que estão com prejuízos e que tenham algum financiamento na Agência de Fomento do Estado do Amazonas.

Na quarta-feira (4), o vice-presidente da República Geraldo Alckmin tem uma agenda a cumprir em Manaus para avaliar os impactos da seca. A visita deve aproximar os governos que irão tomar providências para melhorarem a vida das pessoas afetadas.

“Vamos realizar um sobrevôo na região metropolitana, para verificar a dificuldade de transporte desses moradores. Também temos equipes no médio solimões monitorando todos os danos ao meio ambiente”, destacou Lima.

O Amazonas já tem 24 cidades em estado de emergência, 34 cidades de alerta, 2 em atenção e 2 em normalidade.

O Comitê foi instituído no dia 29 de setembro pelo Governador Wilson Lima, que também decretou situação de emergência em 55 municípios do Amazonas afetados pela seca severa que atinge o estado.

Em Manaus, a cota do Rio Negro está em 15,14 por dia reduz em média 15 centímetros.

Suyanne Lima – Redação AM POST