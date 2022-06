Governador apresenta projeto de reforma e ampliação do Hospital de São Gabriel da Cachoeira

Redação AM POST

Em São Gabriel da Cachoeira (a 850 quilômetros de Manaus), o governador Wilson Lima apresentou, nesta terça-feira (21/06), o projeto de reforma e ampliação do Hospital de Guarnição. Com investimentos de R$ 12 milhões, o projeto de modernização é um importante passo para a melhoria do atendimento à população do município.

O novo Hospital de Guarnição terá pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Serão 2.900 metros de área construída, ampliando a capacidade de atendimento médico à população civil, aos militares que atuam na fronteira e aos indígenas de 23 etnias que residem na região.

Ao anunciar as obras, o governador destacou os investimentos realizados para melhorar o atendimento à população no interior, entre as medidas, a implantação inédita de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que já estão em funcionamento em Parintins e devem ser inaugurados em Tefé, nos próximos dias.

De acordo com a direção da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), o projeto deve ser encaminhado para licitação no mês de julho e a expectativa é que as obras tenham início no mês de outubro deste ano.

Além dos investimentos na saúde, o governo estadual mantém outros R$ 13,3 milhões para obras de recuperação da Estrada do Camanaus. De acordo com o coordenador da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo, o total de investimentos no município é de R$ 29,2 milhões.

Governo Presente

Nesta terça-feira, São Gabriel da Cachoeira recebeu uma série de ações de saúde e cidadania do programa Governo Presente.

A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), garantiu aos moradores da cidade a emissão de mil unidades de Registro Geral (RG), entre primeira e segunda via. A Junta Comercial do Amazonas (Jucea), fez a orientação da população para abertura de empresas.

Por meio do programa “Chamas da Saúde”, o Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) levou atendimentos de oito médicos especialistas para a população no Centro de Educação de Tempo Integral (CETI) Pedro Fukuyei Yamaguchi Ferreira.

A Fundação de Alto Rendimento do Amazonas (Faar) entregou materiais esportivos, além de um cheque de R$ 250 mil referente ao edital “Mais Jogos no Interior”, para apoio do 24° Festival Cultural das Tribos Indígenas do Alto Rio Negro (Festribal).

Outras ações para fomentar o setor primário, a cultura e a educação do município também foram anunciadas durante o evento, nesta terça-feira.