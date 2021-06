Governador concede anistias de dívidas a produtores atingidos pela cheia em Nhamundá

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O governador Wilson Lima entregou, nessa sexta-feira (25/06), 1.295 cartões do Auxílio Estadual Enchente e concedeu anistia a produtores atingidos pela cheia no município de Nhamundá, a 383 quilômetros de Manaus. As ações fazem parte de um pacote de medidas da Operação Enchente 2021.

Continua depois da Publicidade

A anistia de dívidas vai beneficiar 164 pessoas com negócios afetados pela cheia, com soma de R$ 702 mil.

O pescador Antônio Edmilson, da comunidade de Cristo Rei, teve a dívida de mais de R$ 5 mil perdoada. Com isso, ele pensa em investir para recuperar o que deixou de ganhar com a cheia. “Agradeço ao governador, com isso eu vou poder focar em outras coisas, pensar no futuro” avalia.

O governador afirma que as dívidas não só foram anistiadas, como os anistiados poderão contrair novos empréstimos. “Eu não tenho nenhum problema de emprestar dinheiro para vocês, porque sei que vai voltar. Eu confio no pessoal do interior. Por isso estou viajando sempre. Toda semana estou indo para o interior. E, detalhe, nós estamos perdoando a dívida daquelas pessoas que fizeram empréstimo na Afeam e que foram atingidas pela enchente, e estão tendo dificuldades em pagar seu empréstimo. Isso foi possível, porque a Assembleia Legislativa, os deputados, tiveram sensibilidade de aprovar essa matéria de perdão dessa dívida” enfatizou o governador.

Continua depois da Publicidade

Somente para o setor primário, foram 28 produtores das comunidades Guaraby, Curiá, Ararauá, Xaiauary, Alto Nhamundá, Juruá Nazaré, Daguary, Mamoriacá, Sapucaia, Caranã, Arnacaru e Aminaru. Esses produtores trabalham com a criação de bovinos, bubalinos e cultivo de mandioca.

Dentre os 45 municípios afetados pela enchente, Nhamundá é o município com o maior volume de concessão de anistia.

Continua depois da Publicidade

Crédito rural

Em Nhamundá, os projetos de Crédito Rural, elaborados pelo Idam e aprovados pela Afeam, somam mais de R$ 183 mil, que beneficiarão produtores envolvidos nas atividades de pesca artesanal e agricultura familiar.

Ao todo, foram financiados 13 projetos de crédito rural, dentre estes 3 são para pesca artesanal e 10 para agricultura.

Continua depois da Publicidade

Com as concessões e benefícios, o Governo do Amazonas visa minimizar os danos causados à população pela cheia dos rios em todo o estado. Outros 10 municípios serão atendidos com as ações. Ao todo, cerca de 55 mil cartões de Auxílio Enchente foram entregues em 30 cidades do Amazonas.

Wilson Lima frisa que nunca o interior do Estado do Amazonas esteve tão assistido como em sua gestão. “Eu faço questão de acompanhar pessoalmente, de vir aqui fazer a entrega do Auxílio Enchente para aqueles irmãos que estão sendo atingidos pela subida dos rios. O nosso cartão Auxílio Estadual é no valor de R$ 300, em que as famílias têm a liberdade de comprar aquilo que elas estão mais precisando nesse momento”, ressaltou.