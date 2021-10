Governador do AM entrega viaturas, munições e equipamentos para a segurança pública e dá início ao ‘Cerco Inteligente’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O governador Wilson Lima deu início, nesta sexta-feira (22/10), ao Cerco Inteligente de Videomonitoramento, que marca o funcionamento integral do novo e moderno sistema de combate ao crime do Governo do Estado. O início da operação foi no bairro Jorge Teixeira, zona leste, onde Wilson Lima também entregou 50 viaturas, munições e outros equipamentos para as forças de segurança pública.

Continua depois da Publicidade

O início das operações do Cerco Inteligente de Videomonitoramento e os equipamentos fazem parte de uma série de entregas em comemoração ao aniversário de 352 anos de Manaus.

Com investimentos de R$ 34,7 milhões, o novo sistema integra o programa Amazonas Mais Seguro, lançado pelo governador em julho deste ano e que é coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Estou voltando à zona leste para prestar contas de um compromisso que eu havia assumido em 2018. Estamos entregando hoje para a cidade Manaus um sistema de tecnologia de monitoramento mais moderno de todos os tempos. O nosso plano de segurança é um plano integrado e nunca houve um plano tão consistente como o nosso”, disse Wilson Lima.

O Cerco Inteligente de Videomonitoramento conta com 500 câmeras, instaladas em pontos estratégicos de Manaus, que possuem tecnologia capaz de auxiliar na prevenção, investigação e solução de crimes como roubos, furtos e homicídios.

Continua depois da Publicidade

O sistema inteligente das câmeras está interligado ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) e pode ser operacionalizado de maneira integrada pelas forças de segurança pública do Estado. Com o Cerco Inteligente de Videomonitoramento, será possível identificar, avaliar, acompanhar e coordenar ameaças reais ou potenciais, buscando prevenir, neutralizar e reprimir atos criminosos de qualquer natureza que atentem contra à ordem pública e à segurança de pessoas e patrimônios.

Equipamentos – Além de iniciar as operações do Cerco Inteligente, Wilson Lima também entregou viaturas, munições e equipamentos para as forças de segurança, em investimento que soma R$ 2,6 milhões.

Continua depois da Publicidade

“Nós estamos trabalhando com gestão, estamos trabalhando forte na área de inteligência. Estamos levantando aí as manchas criminais e onde nós vamos atuar com mais efetividade. Teremos também, na próxima semana, mais entregas de viaturas que vão para o interior”, disse o secretário da SSP-AM, general Carlos Alberto Mansur.

Os deputados estaduais Abdala Fraxe e Tony Medeiros, os vereadores de Manaus Elan Gonçalves e Sassa da Construção e o prefeito de Novo Airão, Frederico Jr, acompanharam as entregas.

Continua depois da Publicidade

Viaturas – Wilson Lima entregou para a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) 50 viaturas com tecnologia de ponta que vão ampliar o patrulhamento ostensivo e preventivo nos bairros das zonas norte e leste de Manaus.

“São veículos novos, são veículos para enfrentar terrenos acidentados. Essas viaturas são com tecnologia de ponta embarcada. Essas viaturas têm que estar nas ruas fazendo a segurança da população. Tem que estar nas áreas vermelhas porque a nossa população precisa de proteção”, disse Wilson Lima.

Os novos veículos – modelos Ranger 4×4, S-10 e Hilux – possuem tecnologia embarcada, rádio comunicador e câmeras internas e externas, ampliando o amparo tecnológico dos policiais militares em serviço nas ruas da capital.

Os policiais militares também estão recebendo 60 mil munições, além de 40 câmeras filmadoras para a Rocam Motos e 15 aparelhos telefônicos.

Mais tecnologia para investigações – O governador Wilson Lima também entregou, ao Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), 54 maletas com kits para coleta de vestígios por peritos da Policia Civil do Amazonas (PC-AM) em locais de crime. O trabalho de investigação também está sendo reforçado com mais cinco detectores de metais, que servem para localizar projeteis em locais de homicídio.

Os equipamentos recebidos pela SSP-AM e que estão sendo entregues ao DPTC são oriundos de parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).