Governador do AM pede ajuda do ministro do Turismo para baixar preço das passagens aéreas para Festival de Parintins

Redação AM POST

Em Brasília nesta quarta-feira (30/03), o governador Wilson Lima se reuniu com o ministro do Turismo, Gilson Machado, para falar sobre a realização do 55° Festival Folclórico de Parintins nos dias 24, 25 e 26 de junho. Também estiveram no encontro o prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia, e os presidentes do Caprichoso, Jender Lobato, e do Garantido, Antonio Andrade.

Wilson Lima destacou a importância do festival para a economia do município e ressaltou a importância do apoio do Governo Federal para a realização da festa. “Nós temos algumas operações que dependem do Governo Federal como pousos e decolagens (de aviões), que são realizadas pelo Cindacta (Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo). E o Ministério do Turismo tem esse papel de intervenção junto ao Ministério da Defesa”, explicou o governador.

Em relação ao aumento do preço das passagens para a ilha, o governador pediu ajuda do ministro para intervir junto às companhias aéreas. “Quanto mais oportunidade eu tiver para as pessoas irem à ilha, melhor para a economia da região. Com as passagens neste preço, o público acaba sendo afastado. É um complicador para o Amazonas, um complicador para o festival”, destacou o governador. Ele também solicitou aumento do patrocínio federal para a realização do festival.

Ainda no Ministério do Turismo, o governador tratou sobre a instalação de um escritório do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) no Amazonas. Segundo Wilson Lima, o escritório dará agilidade para a implantação de políticas voltadas para o turismo no Amazonas, em especial aquelas voltadas para a geração de emprego e renda. A unidade da Embratur no Amazonas vai funcionar na segunda etapa do Centro de Convenções Vasco Vasques.