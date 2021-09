Governador do AM recebe representante do Ministério da Infraestrutura para tratar de audiências públicas para obras na BR-319

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima recebeu, nesta sexta-feira (24/09), a subsecretária de Sustentabilidade do Ministério da Infraestrutura, Larissa Carolina Amorim, e o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) no Amazonas, Afonso Lins. Em pauta, as audiências públicas que serão realizadas para tratar da repavimentação do trecho do meio da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho (RO). O Governo do Amazonas dá apoio aos órgãos do Governo Federal envolvidos na realização das audiências.

“O Estado do Amazonas tem se colocado à disposição através da nossa Secretaria de Infraestrutura, através do Ipaam (Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas) com as licenças para algumas operações ali no entorno da rodovia, e estamos também dando apoio nas audiências públicas, que estão sendo realizadas e que são condicionantes para a efetiva emissão dessa licença. Enfim, são todos os entes envolvidos para que efetivamente a gente tenha a nossa rodovia pavimentada”, disse o governador.

Serão quatro audiências públicas presenciais e outras quatro virtuais, que serão transmitidas pelo Centro de Mídias da Secretaria de Estado de Educação e Desporto. A primeira, presencial, será realizada na próxima segunda-feira (27/09), às 18h, no Centro de Convenções Vasco Vasques, zona centro-sul de Manaus. Os interessados poderão assistir a reunião no canal do Dnit no Youtube (dnitoficial).

Além dos questionamentos feitos presencialmente, dúvidas poderão ser enviadas por whatsapp (21 – 96434-3133) ou enviadas por e-mail ([email protected]). Elas poderão ser encaminhadas até o dia do evento e serão respondidas até 20 dias após as audiências.

“A BR-319 é fundamental para a nossa região. É um pleito antigo da população que mora no estado do Amazonas, que mora em Roraima e outros estados que são, que podem ser beneficiados por ela”, frisou Wilson Lima.

Importância – As audiências públicas são o momento em que a população interessada tem a oportunidade de conhecer o empreendimento e apresentar as dúvidas e opiniões sobre o projeto.

“O Ministério da Infraestrutura está extremamente otimista com a realização dessas audiências. Eu reforço aqui o meu convite a toda a população para que participe, que venham tirar suas dúvidas, que venham expressar seu apoio ou a sua curiosidade do projeto. Nós estamos com toda a equipe preparada para receber a população, tirar as dúvidas e cumprir mais uma etapa do processo de licenciamento ambiental visando a tão sonhada licença prévia para a pavimentação da BR-319”, disse a subsecretária de Sustentabilidade do Ministério da Infraestrutura, Larissa Carolina Amorim.

Rompimento da pista – O governador também pediu ao Dnit agilidade nos trabalhos do KM-118, onde houve um rompimento na pista. O superintendente Afonso Lins garantiu que até este sábado o problema está solucionado.

O trecho foi parcialmente rompido devido ao comprometimento da estrada causado por processo erosivo, em decorrência da cheia histórica. As equipes trabalham no local com serviços de recuperação, para restabelecer o tráfego de forma adequada. Após sinalização, com desvio lateral, o trânsito ocorre de maneira limitada no local, evitando a interrupção total da via.