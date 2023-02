Governador do AM, Wilson Lima decreta luto de sete dias pela morte de Amazonino Mendes

Redação AM POST

O Governo do Amazonas divulgou nota pela morte do ex-governador Amazonino Mendes, ocorrida neste domingo (12), e decretou luto de sete dias em todo estado. Em uma rede social, o governador Wilson Lima afirma que Amazonino é reconhecido como experiente político e todas as repartições devem ter as bandeiras colocadas a meio mastro.

As bandeiras de todas as repartições públicas ficarão hasteadas a meio mastro.

O prefeito de Manaus, David Almeida, também decretou luto oficial na cidade por cinco dias, em memória de Amazonino Mendes.

Leia a nota na íntegra:

NOTA DE PESAR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Governo do Amazonas lamenta, com profundo pesar, a morte do ex-governador Amazonino Armando Mendes. O experiente político amazonense faleceu neste domingo (12/02), vítima de complicações de saúde, em São Paulo, onde estava internado.

Em grande respeito à história política de Amazonino Mendes, o governador Wilson Lima decretou luto de 7 dias no Estado do Amazonas. As bandeiras de todas as repartições públicas ficarão hasteadas a meio mastro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu devo muito do que hoje sou ao ex-governador Amazonino Mendes. Entrei para a política fazendo críticas e buscando, em grande parte das vezes, sempre ser um contraponto ao que ele e seu grupo político foram e representaram para o nosso Estado. Mas uma coisa é inegável: Amazonino foi um dos maiores líderes políticos da história do Amazonas”, afirmou Wilson Lima nas redes sociais.

Para o governador, Amazonino “nasceu predestinado a amar esta terra, trazendo o Amazonas no nome e no coração”. E fica para sempre na memória do povo amazonense a “imagem do homem alegre, carismático, que abraçava e acolhia”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Natural do município de Eirunepé, Amazonino Mendes tinha 83 anos de idade. Em sua longa carreira política foi Senador da República, prefeito de Manaus por três mandatos e quatro vezes governador do Estado.

O Governo do Amazonas se solidariza com a família e amigos neste momento de dor, e reconhece a importante contribuição que Amazonino Mendes deu ao estado, entrando definitivamente para a história do Amazonas.