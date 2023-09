Governador do AM, Wilson Lima lamenta acidente de avião que matou 14 pessoas em Barcelos

O governador do Amazonas Wilson Lima lamentou o acidente envolvendo uma aeronave, modelo Bandeirantes, que matou 14 pessoas em Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus).

No momento do acidente, uma forte chuva atingia o município. De acordo com informações preliminares, entre as vítimas estão 12 passageiros, turistas brasileiros de outros estados, que estavam indo ao município para a prática de pesca esportiva, além dos dois tripulantes da aeronave.

Wilson se solidarizou com as famílias das vítimas e colocou toda a estrutura do Governo do Estado em prontidão para o atendimento da ocorrência.

“Lamento profundamente a morte dos 12 passageiros e dois tripulantes, vítimas do acidente de avião ocorrido neste sábado, em Barcelos. Nossas equipes estão atuando, desde o primeiro momento, para prestar o apoio necessário. Aos familiares e amigos, minha solidariedade e orações”, disse.

Redação AM POST*