Amazonas – O governador do Amazonas, Wilson Lima, está em Brasília nesta terça-feira (26) para se reunir com representantes do Governo Federal e alinhar as ações de apoio às famílias afetadas pela intensa estiagem no estado. Até o momento, 13 municípios, dos 62 que compõem o estado, encontram-se em situação de emergência devido à seca.

No último domingo, o governador dialogou com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o senador pelo Amazonas, Omar Aziz. Durante a conversa por telefone, o presidente Lula prometeu oferecer apoio ao estado. Wilson Lima compartilhou: “Acabo de conversar com o presidente Lula, juntamente com o senador Omar Aziz, para tratar sobre a situação da estiagem no Amazonas. O presidente se colocou à disposição, e na próxima terça-feira nos reuniremos no Ministério dos Transportes para alinhar as ações em apoio às pessoas que vivem nos municípios afetados”.

Em 12 de setembro, o governador assinou o decreto de Situação de Emergência Ambiental para municípios nas regiões sul do Amazonas e Metropolitana de Manaus. Ele também apresentou o plano de ação da Operação Estiagem 2023, envolvendo 30 órgãos da administração direta e indireta do Governo do Amazonas no combate aos efeitos da seca no estado.