Governador em exercício Tadeu de Souza destaca oportunidades criadas pelo 44º JEAs e o papel do esporte na cidadania

O governador do Amazonas em exercício, Tadeu de Souza, conduziu, neste sábado (22/07), o encerramento da 44ª edição dos Jogos Escolares do Amazonas (JEAs), na Arena da Amazônia, principal palco do futebol amazonense. A cerimônia premiou com medalhas e troféus os estudantes-atletas finalistas do futebol de campo, nas categorias infantil e juvenil.

Ao público presente, o governador em exercício agradeceu a participação dos mais de 7,6 mil alunos de escolas federais, estaduais, municipais e privadas, que representaram 36 municípios em 20 modalidades esportivas. Tadeu de Souza exaltou a importância do esporte na formação dos cidadãos e as oportunidades fomentadas pelos JEAs na descoberta de novos talentos.

“O governador Wilson é um esportista, eu também pratico esporte e a gente, por experiência pessoal, sabe o quanto isso é importante para firmar pensamento, capacidade crítica e criar o ato da disciplina. Sabemos o quanto o esporte é uma forma de construir cidadãos e é por isso que o Governo do Amazonas tem se empenhado na realização dos JEAs”, salientou Tadeu de Souza.

O 44º JEAs foi promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc) e do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). No futebol de campo, os campeões foram a EE Waldemiro Peres Lustoza, na categoria infantil, e a seleção de Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros de Manaus), no juvenil, que reúne alunos da EE Prof. José Paula de Sá e do Ceti Prof. Rosária Marinho Paes.

Vitrine de talentos

Com a participação crescente de jovens atletas e profissionais, o governador em exercício afirmou que os JEAs também funcionam como vitrine de captação e revelação de novos talentos do esporte amazonense. Até sexta-feira (21/07), estudantes-atletas da rede pública estadual já haviam conquistado 263 medalhas, sendo 84 medalhas de ouro, 67 de prata e 112 de bronze.

“O esporte tem essa capacidade de envolver todo mundo. É exatamente nessa modalidade de rede de encontros, de networking de professores de educação física e de atletas, que se constrói e se consegue colher os grandes atletas que vão participar do alto rendimento, que daqui a pouco estarão participando, inclusive de Jogos Olímpicos”, analisou o governador em exercício.

Estudante da EE Waldemiro Peres Lustoza, campeã do futebol de campo, na categoria infantil, Oziel Caldas, 13 anos, terminou a sua participação nos JEAs ganhando medalhas e fazendo novos amigos. “Foi muito bom. Eu gostei muito dessa experiência que eu tive com eles. Fiz muita amizade, fiz amizade com os meninos do nono ano, que eu não sabia quem eram eles, e agora tenho mais intimidade”, disse.

O pai do estudante-atleta premiado, o pedreiro Osimar Moraes, de 54 anos, acompanhou a partida da final e comemorou a vitória do time do filho. Ele agradeceu ao Governo do Amazonas pela oportunidade e falou sobre o papel das práticas esportivas para uma juventude longe das drogas.

“A minha emoção é muito grande porque como eu não tive essa infância, mas o meu filho está fazendo isso agora. Foi um sonho realizado, como se fosse eu. O Governo do Estado está de parabéns. É isso que tem que fazer porque está incentivando as crianças a cair no mundo da droga, uma coisa que é muito importante para as categorias de base”, disse.

Paratleta homenageado

O estudante Alex Andrey, de 13 anos, foi um dos estudantes-atletas que se destacaram nos JEAs. Pessoa com Deficiência (PcD), o aluno da EE Arthur Araújo, foi homenageado na cerimônia de encerramento por ter ganhado medalha de ouro no salto em distância, prata nos 60 metros rasos da natação e bronze nos 150 metros do atletismo, categoria infantil. Ele já planeja os próximos passos.

“Vou investir mais na minha carreira de atleta. Futuramente eu quero ser campeão paralímpico brasileiro, mundial e ser o homem mais rápido do mundo. Foi uma sensação muito boa, eu fiquei muito feliz. Foram muito legais as competições, com um pessoal diferente, que eu nunca tinha visto antes. Eu acho muito bom esse apoio porque eles acabam apoiando a gente e fortalecendo mais os jogos escolares”, afirmou.

Redação AM POST*