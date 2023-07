Governador em exercício Tadeu de Souza inspeciona obras do Ozias Monteiro II, novo residencial do ‘Amazonas Meu Lar’

O governador do Amazonas em exercício, Tadeu de Souza, esteve, nesta quinta-feira (20/07), no canteiro de obras do Conjunto Residencial Ozias Monteiro II, que já tem 70% dos trabalhos finalizados. O empreendimento, localizado no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, terá 192 unidades habitacionais divididas em seis blocos.

O novo conjunto integra o programa Amazonas Meu Lar, lançado em abril deste ano pelo governador Wilson Lima, cuja meta é alcançar mais de 22,1 mil soluções de moradias definitivas, das quais 20 mil novas unidades habitacionais. Além disso, o projeto prevê a emissão de títulos definitivos para 32 mil propriedades, entre terrenos e imóveis.

Durante a visita técnica, o governador em exercício constatou o ritmo acelerado das obras. Ao lado do titular da Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab), Jivago Castro, Tadeu de Souza acompanhou os serviços de acabamento sendo executados pela empresa responsável pela construção do conjunto, entre os quais pintura externa e interna, instalação de esquadrias, louças e metais e de instalações elétricas.

“Aqui são 192 unidades habitacionais, cujas obras estavam paralisadas desde 2014, e o governador Wilson Lima fez a retomada no ano passado, trazendo o projeto para ser executado pelo Governo do Amazonas, com recursos próprios. Nos próximos seis meses, com certeza, esse conjunto será entregue à população”, destacou Tadeu de Souza, acrescentando que o residencial recebeu cerca de R$ 22 milhões em investimentos estaduais para ser concluído.

O projeto do conjunto residencial está dividido em seis blocos e cada unidade habitacional possui 37,76 metros quadrados, contendo dois dormitórios, sala de estar/jantar, cozinha e banheiro. A infraestrutura inclui, ainda, vias internas, duas áreas verdes e cinco áreas institucionais.

Regularização fundiária

Após a vistoria, o governador em exercício destacou que as unidades do Conjunto Residencial Ozias Monteiro II serão entregues já com a situação habitacional regularizada, por determinação do governador Wilson Lima, ajudando a resolver um problema crônico de imóveis da capital ocupados por moradores sem a posse do título definitivo de propriedade. A iniciativa é uma das vertentes do programa Amazonas Meu Lar.

“O programa irá emitir 32 mil títulos definitivos, regularizando um problema histórico na cidade, de conjuntos habitacionais que eram entregues mas muitas vezes apresentavam a titularidade e a posse de forma precária, gerando um quadro de insegurança. E o governador Wilson Lima, com o Amazonas Meu Lar, resgata um déficit histórico com a população de Manaus, principalmente de quem habita em conjunto habitacional que, muitas vezes, não pode exercer a plena propriedade do local onde mora”, disse Tadeu de Souza.

Com a estimativa de quase R$ 3,9 bilhões em investimentos e geração de 51 mil empregos diretos e indiretos, em quatro anos, o Amazonas Meu Lar é coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), com execução da Suhab, Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) e Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (Sect).

Entre os empregos gerados no canteiro de obras está o do pedreiro Zaniel Oliveira, de 45 anos. “Deus abriu essa porta para eu trabalhar e construir. Estou tendo uma renda boa, trabalhando na parte de pedreiro e fazendo tudo com excelência. Isso é gratificante porque aqui vão morar muitas famílias que não têm um lar e vão morar num local com uma estrutura boa. Estou muito feliz pela oportunidade”, disse.

A visita técnica também teve a presença dos vereadores de Manaus Diego Afonso e Glória Carratte, e do deputado estadual Abdala Fraxe.

Mais moradias

Além do Ozias Monteiro II, integram o programa Amazonas Meu Lar o Parque Residencial General Rodrigo Otávio, no Japiim, entregue em maio deste ano, e um segundo conjunto habitacional que está sendo erguido no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Ambos fazem parte do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+).

O titular da Suhab fez um balanço das ações de moradia em desenvolvimento atualmente no Amazonas. “Estamos fazendo diversos reassentamentos de famílias na comunidade da Sharp, na comunidade Manaus 2000, e estamos prestes a entregar neste segundo semestre as unidades habitacionais do Ozias Monteiro II. E estamos nos comunicando com o Governo Federal para o Minha Casa, Minha Vida na capital e no interior”, detalhou.

Redação AM POST