Governador entrega cartões do Auxílio Enchente e linhas de crédito em Maués

Cumprindo agenda em municípios do Médio e Baixo Amazonas, o governador Wilson Lima entregou, nesta quinta-feira (24/06), 2 mil cartões do Auxílio Estadual Enchente e levou linhas de crédito oferecidas pelo Governo do Estado para o município de Maués (a 276 quilômetros de Manaus). O pacote de ações na cidade também beneficia feirantes e produtores rurais.

As ações fazem parte da Operação Enchente 2021 e têm o objetivo de minimizar os impactos causados pela subida dos rios nos municípios. O governador Wilson Lima reforçou o apoio dado ao interior com as ações integradas pelos órgãos estaduais.

“Nós temos a missão de desenvolver o interior. Muita gente que passou pelo Governo do Estado deu sua contribuição, mas muito preocupados com obras faraônicas, que não mudam a vida das pessoas definitivamente. Esqueceram de olhar o ser humano. O que nós estamos fazendo é olhar as pessoas e conversar com as pessoas. O que nós estamos fazendo aqui é entregando oportunidades: é um crédito para o feirante, para o comerciante; um crédito solidário, isso sim é dar oportunidade pras pessoas. Entregar o kit para os pescadores, entregar cesta básica para pescador condições para que ele possa continuar o trabalho”, disse.

Auxílio Enchente

Para famílias afetadas pela cheia dos rios, o Governo do Estado, por meio da Defesa Civil e Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), já disponibilizou 53.427 unidades do Auxílio Enchente. As entregas já foram finalizadas em 16 cidades e continuam em outras 18 pelo Amazonas.

“Vai ajudar minha família porque eu tenho um benefício, é o que me ajuda. Agora a enchente chegou e me levou da minha casa, aí eu estou morando de aluguel até eu voltar para a minha casa. Agradeço muito a ajuda que estão dando”, disse a aposentada Edelcrudes Cruz, uma das beneficiadas.

Créditos

Em linhas de crédito, o governo atende feirantes, produtores rurais, ex-alunos do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e famílias em situação de vulnerabilidade social com a disponibilização de empréstimos por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

Em Maués, 17 operações do Crédito Emergencial que totalizam R$ 100,6 mil serão liberadas. Entre elas, dez são para feirantes da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), que irão receber o equivalente a R$ 50 mil.

No Crédito Rural, a Afeam e o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) beneficiarão 32 famílias com mais de R$ 465,6 mil. Os projetos vão fortalecer os plantios de guaraná, mandioca, atividades de avicultura e pesca. Com esta ação, o Governo do Amazonas totaliza a aplicação de mais de R$ 755,7 mil no município em 79 operações neste ano.

O produtor de guaraná Raimundo Santos, de 61 anos, recebeu um crédito no valor de R$ 18.728,00 do Governo do Estado para ajudar na produção do fruto, que é o símbolo da cidade de Maués.

“Vai ajudar muito, que a gente vai poder ter um recurso pra gente trabalhar lá com mais tranquilidade no nosso interior. E para a gente é uma grande força. A gente pode aplicar mais e implementar mais a colheita do nosso fruto, porque estou colhendo uma renda baixa e com esse crédito, vai ajudar muito. É um governador que está olhando muito para o município de Maués, governador Wilson Lima”.

Em Crédito Solidário, por meio de parceria da Afeam com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), 200 pessoas serão atendidas. O valor disponibilizado é de R$ 400 mil para pessoas que trabalham em diversas atividades do mercado informal.

Uma das beneficiadas foi a artesã Roseli Silva, de 35 anos, atendida com R$ 2 mil por meio do Crédito Solidário. Ela afirma que é uma grande ajuda para quem teve a renda afetada pela pandemia.

“Esse crédito solidário veio no momento certo. O governador Wilson Lima está de parabéns, por estar dando a nós essa oportunidade, nós que trabalhamos com artesanato, para a gente gerar mais renda e até emprego porque a gente pode pegar pessoas para trabalhar com a gente. Isso veio nos beneficiar no momento certo, na hora certa”.

O governador ainda anunciou uma nova linha de crédito entre a Afeam e Cetam, voltada para alunos e ex-alunos dos cursos de qualificação profissional, Formação Técnica (Fortec) e Especialização Técnica com vocação empreendedora. Um termo de cooperação entre governo e prefeitura foi assinado para 6 mil vagas em cursos de qualificação profissional até dezembro de 2022.