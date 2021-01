Governador Helder Barbalho bloqueia transamazônica para impedir acesso de pessoas do Amazonas ao Pará

O Pará restringiu a entrada de pessoas vindas do Amazonas, tanto por via terrestre, quanto em embarcações. O novo decreto publicado pelo governador paraense, Helder Barbalho, do MDB, ampliou as restrições, pois já estava proibida a entrada de pessoas vindas do Amazonas pelas hidrovias. Agora, as vias terrestres também estão restritas.

A medida restringe o acesso, principalmente, pela Transamazônica, que liga o Pará ao Amazonas. Segundo o governador Helder Barbalho, a medida é necessária por causa do aumento considerável de casos do novo coronavírus no estado amazonense.

Segundo informações, barreiras serão montadas nos trechos das cidades de Itaituba e Jacareacanga.

“Vamos incluir a restrição para o transporte terrestre, na Transamazônica, que pode haver migração terrestre. (…) Se for necessário, nós vamos avançar no sentido de pedir à Justiça que possa proceder a respeito das restrições também dos voos vindos do estado do Amazonas”, disse o governador em entrevista à emissora Liberal, afiliada da Rede Globo.

Helder Barbalho comunicou a Infraero e a Agência nacional de Aviação Civil (Anac), o impedimento da aterrissagem dos voos que saem do Amazonas em solo paraense.