Governador vai doar 160 toneladas de pescado para famílias em vulnerabilidade social no AM

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou, neste sábado (27/03), a aquisição de 160 toneladas de pescado para doação a famílias em condição de vulnerabilidade social, em razão das celebrações cristãs da “Semana Santa”. Em entrevista à rádio Tiradentes, ele também antecipou que as feiras abastecedoras de Manaus poderão funcionar em horário estendido, das 4h às 20h, de segunda-feira (29/03) a domingo (04/04).

“Nós estamos adquirindo 160 toneladas de pescado para distribuir para aquelas pessoas que têm dificuldade, nesse momento, de comprar o seu peixe para estar junto da sua família. Nós já estamos fazendo a despesca desse pescado e estamos armazenando em Manacapuru, que é onde eu vou terça-feira (30/03) para inaugurar um frigorífico, em que temos a produção de gelo para ajudar os pescadores daquela região”, anunciou o governador.

Segundo Wilson Lima, o gelo produzido na unidade será subsidiado pelo Estado, para que os pescadores tenham acesso a um preço mais baixo. “A gente já tem armazenado lá (em Manacapuru) algo em torno de 150 toneladas de tambaqui, matrinxã e jaraqui”, detalhou.

A doação do pescado a famílias em situação de vulnerabilidade será feita por meio de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) já cadastradas nas Secretarias de Assistência Social (Seas) e de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc) e do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

Feiras – O governador também anunciou que vai assinar decreto governamental para estender, temporariamente, o horário de funcionamento das feiras abastecedoras de Manaus.

“As pessoas tradicionalmente vão à feira nesse período em busca do pescado, vão fazer as suas compras e aí nós temos as restrições. Só que a partir de segunda-feira eu estou baixando um decreto para ampliar o funcionamento das feiras abastecedoras, que são a Manaus Moderna, Panair, Feira da Banana e Feira do Produtor. Essas feiras, a partir de segunda-feira até domingo, funcionarão de 4h da manhã até às 20h. Isso para que as pessoas possam ir com mais tranquilidade, evitando as aglomerações”, afirmou Wilson Lima.