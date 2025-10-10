Governador Wilson Lima anuncia concursos públicos para a Sema e Ipaam com 299 vagas

Notícias do Amazonas – O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou nesta sexta-feira (10/10) a autorização para a realização dos concursos públicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam). Juntas, as seleções vão ofertar 299 vagas, sendo 140 para o Ipaam e 159 para a Sema, em um movimento histórico para a gestão ambiental do Estado.

Durante o evento, realizado em Manaus, o governador destacou que o edital deverá ser publicado até o final de 2025, e que o certame reforça o compromisso do Amazonas com o desenvolvimento sustentável e o combate ao desmatamento. A iniciativa acontece a menos de 30 dias da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém (PA), e deve ser apresentada como um exemplo de política pública ambiental voltada à preservação da floresta.

“É um resultado muito positivo que podemos levar para a COP30, dando um exemplo para o Brasil e para o mundo do que estamos fazendo aqui. Estamos nos antecipando aos desafios, mantendo a natureza preservada, mas também olhando para as pessoas e conciliando desenvolvimento com proteção ambiental”, afirmou Wilson Lima.

Primeiro concurso da história da Sema e retomada após 18 anos no Ipaam

A autorização marca um momento inédito para a Sema, que nunca havia realizado concurso público desde a sua criação. Já o Ipaam retoma seu processo seletivo após 18 anos sem novas contratações. O projeto básico dos certames será elaborado pelos próprios órgãos, que definirão a banca organizadora e o cronograma oficial de inscrições e provas.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, a realização do concurso é fundamental para modernizar e fortalecer as políticas ambientais do Estado.

“Nunca houve um concurso público desde a criação da Sema. Isso envolve a gestão do conhecimento, o avanço das políticas públicas e o fortalecimento das unidades de conservação. Ter um corpo técnico ampliado é essencial para garantirmos eficiência e continuidade nas ações ambientais”, disse Taveira.

O Amazonas tem 97% de sua cobertura natural preservada, e o governo vem implementando medidas estratégicas para manter esse índice, com investimentos superiores a R$ 1 bilhão no fortalecimento de cadeias produtivas sustentáveis, como as de castanha, óleos vegetais, pesca e turismo de base comunitária.

Essas ações fazem parte do Plano Amazonas 2030, que busca alcançar o desmatamento líquido zero até o fim da década, além de fomentar concessões florestais com repartição justa de benefícios e transparência.

Reforço técnico e monitoramento ambiental

O diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, destacou que o reforço de servidores é essencial para garantir a qualidade do licenciamento e monitoramento ambiental no Estado.

“Essa é uma grande vitória. O último concurso foi há quase duas décadas, e hoje o Ipaam precisa de novos profissionais para acompanhar desde pequenos postos ambientais até grandes obras. Os novos servidores vão contribuir muito com o controle e o monitoramento, garantindo resultados ainda mais expressivos”, afirmou Picanço.

A nova força de trabalho deve atuar diretamente em licenciamentos, fiscalização, gestão de unidades de conservação e ações integradas de combate às queimadas. O governador destacou ainda que o Amazonas vem reduzindo os índices de desmatamento com base em estratégias de comando e controle, uso de tecnologia e valorização das comunidades tradicionais.