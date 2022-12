Governador Wilson Lima anuncia convocação de 18 mil pessoas para a CNH Social

Redação AM POST

O governador Wilson Lima anunciou, nesta quarta-feira (28/12), a sexta convocação do projeto CNH Social, que fornece carteira de motorista gratuita para pessoas de baixa renda. Desta vez, são mais dez mil novos contemplados, além de outros 8,7 mil inscritos de chamadas anteriores que estão sendo reconvocados. Desde o lançamento, em dezembro de 2021, o projeto já alcançou 35 mil pessoas em todo o Amazonas.

Segundo Wilson Lima, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), que coordena o CNH Social, se destaca, entre os demais órgãos de trânsito do Brasil, por realizar um projeto social e, para muitos dos contemplados, a CNH aumenta a possibilidade de garantir uma vaga no mercado de trabalho.

“Existe uma série de critérios, exigências e pré-requisitos para as pessoas terem acesso a CNH Social, uma delas é que elas façam parte do CadÚnico. O nosso objetivo é dar oportunidade àquelas pessoas de baixa renda, aquelas pessoas em condição de vulnerabilidade social, que de outra forma não teriam possibilidade de tirar carteira de habilitação, tudo isso faz com que essas pessoas tenham mais oportunidade de ser inseridas no mercado de trabalho”, afirmou Wilson Lima.

Acompanhado do deputado estadual e federal eleito, Fausto Júnior, do deputado estadual Álvaro Campelo, dos vereadores João Carlos, Daniel Vasconcelos, Márcio Tavares, além do diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, o governador destacou, ainda, que dos 8,7 mil que serão reconvocados por não terem comparecido na chamada anterior, 7,1 mil são da capital e 1,6 mil do interior.

A lista completa com os nomes dos selecionados está disponível no site do Programa Detran Cidadão (www.detrancidadao.am.gov.br). Além disso, os contemplados também serão avisados, via mensagem de texto (SMS), para agendar atendimento.

“Eu fui no site e fiz a minha inscrição com esse pensamento de abrir as portas para novos empregos. No momento, eu não estou empregada, sou autônoma, e a gente sempre procura melhorar o nosso currículo. Agora, posso colocar no meu currículo a minha CNH, já é uma ajuda muito grande. Esse projeto do governador veio para ajudar muitas famílias aqui em Manaus”, ressaltou uma das beneficiadas do programa, a autônoma Diene Maia, 35.

Segundo o Detran-AM, essa é uma das últimas convocações das mais de 284 mil pessoas que se inscreveram na primeira fase do projeto CNH Social. Outras cinco mil pessoas deverão ainda ser convocadas, totalizando 40 mil contemplados em todo o estado. Desses, cinco mil selecionados que o governo estadual irá chamar no fim de janeiro serão apenas do interior.

Entrega de Documentação

Todos os selecionados precisam apresentar documentação para a abertura do Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach). No caso dos selecionados da capital, o atendimento deverá ser agendado direto no site do Detran-AM (www.detran.am.gov.br).

Para os selecionados do interior, o agendamento deverá ser feito, presencialmente, entre os dias 9 e 31 de janeiro. Nos municípios onde o Detran-AM não possui Posto de Atendimento, o contemplado deve procurar a autoescola credenciada do local para realizar a entrega da documentação.

Para esse último chamamento, já a partir desta quarta-feira, os contemplados podem realizar o agendamento no site do Detran Cidadão, assim como os remanescentes da segunda chamada.

Os documentos a serem apresentados são: RG ou CNH, comprovante de residência, título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral (obtido no site www.tre-am.jus.br), e, para os municípios onde não há captura de imagem e biometria, duas fotos 3×4 em fundo branco.

Novas Vagas Interior

Após a convocação de cinco mil novos selecionados do interior, serão abertas novas inscrições para o programa CNH Social. Aqueles que se inscreveram na primeira fase, mas não foram contemplados, poderão se inscrever novamente, desde que continuem inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal.

“Em janeiro, quando o governador anunciar esses cinco mil do interior do estado para gente encerrar esse ciclo do primeiro ano de CNH Social, essas pessoas vão comparecer no interior nos postos de atendimento. Temos 27 municípios onde não existem postos de atendimento, mas nós vamos montar uma força-tarefa com colaboradores do Detran para que as pessoas possam ser atendidas”, informou o diretor-presidente do Detran, Rodrigo de Sá.

Balanço de governo

O governador Wilson Lima começou o dia nesta quarta-feira cumprindo agenda de entrevistas, como vem fazendo durante a semana. Nesta quarta-feira concedeu entrevista à Rede Boas Novas de Comunicação, fazendo um balanço de sua gestão e apontando as metas para a próxima.

“Enfrentei ao longo deste mandato dificuldades que nenhum outro governador enfrentou”, avaliou, elencando conquistas de seu mandato. “Ninguém conseguiu fazer as entregas que a gente fez, como o Auxílio Estadual Permanente, nossos restaurantes populares Prato Cheio, as UTIs no interior, todas essas entregas são históricas”, concluiu.