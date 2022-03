Governador Wilson Lima anuncia investimentos de R$ 41 milhões para cinco municípios

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima assinou, nesta sexta-feira (04/03), convênios que destinam R$ 41 milhões para cinco municípios do interior do Amazonas. Os investimentos são em infraestrutura e distribuição de água potável. As parcerias foram assinadas com os prefeitos de Amaturá, Atalaia do Norte, Guajará, São Paulo de Olivença e Tonantins.

“A gente tem feito parcerias com a Prefeitura de Manaus e também com as prefeituras do interior, para que a gente possa dar condições mínimas para quem mora nesses municípios e que há muito espera essa ação do poder público. Muitos prefeitos não têm condições de tocar essas obras, e é por isso que o Estado tem estendido sua mão amiga”, disse o governador.

Parte dos recursos estaduais foram destinados aos municípios por meio de emenda parlamentar dos deputados estaduais Belarmino Lins, Abdala Fraxe, Joana Darc e Saullo Vianna.

Os convênios para melhorias em infraestrutura foram assinados por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra). Em Amaturá (a 909 quilômetros de Manaus), serão R$ 4,9 milhões para recuperação do sistema viário da sede do município. Serão sete ruas que juntas somam 3,88 quilômetros (km) de extensão.

Um dos convênios é para pavimentar e recuperar o sistema viário urbano no município de Atalaia do Norte (distante 1.138 quilômetros da capital) com recursos da ordem de R$ 6,5 milhões. Serão 18 ruas, uma extensão total de 5,42 km.

Já em Guajará (a 1.476 quilômetros da capital), localizado às margens do rio Juruá, o convênio é para revitalizar a orla turística do município com investimentos de R$ 2 milhões. A intervenção será em uma área de 5.094,13 metros quadrados (m²). O projeto inclui quadra de vôlei de areia, lanchonetes e academias ao ar livre.

Com recursos na ordem de R$ 6,3 milhões, foi assinado um convênio para pavimentar em concreto e construir drenagem superficial de ruas de São Paulo de Olivença (distante 985 quilômetros de Manaus). Serão 13 ruas que juntas totalizam 4,06 km de extensão.

Já em Tonantins (a 865 quilômetros de Manaus), por meio da Companhia de Saneamento de Água do Amazonas (Cosama), serão aplicados recursos para melhorar a qualidade do abastecimento de água com obras de ampliação da rede e tratamento.