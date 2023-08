Governador Wilson Lima anuncia Klinger Paiva como novo comandante da PM-AM

O Coronel Klinger Paiva é o novo comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM). O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima na noite desta terça-feira (29), após o coronel Vinícius Almeida assumir a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Klinger Paiva atuava como comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE). O governador do Amazonas exonerou o general Carlos Mansur, um dos investigados na Operação Comboio deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público do Amazonas (MPE-AM) em conjunto com a Polícia Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Wilson Lima também anunciou que o coronel Klinger Paiva, que atuava no Comando de Policiamento Especializado (CPE) é o novo comandante da Polícia Militar do Amazonas e confirmou a permanência do coronel Orleilson Muniz à frente do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), do coronel Paulo Cesar Gomes, no comando da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) e do delegado Bruno Fraga como Delegado Geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

O governador reforçou aos comandantes do Sistema de Segurança que o foco deve ser mantido e o trabalho de combate à criminalidade sendo realizado na capital e interior.

Redação AM POST