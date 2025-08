Governador Wilson Lima anuncia medidas contra estiagem e avalia ações da Operação Cheia 2025

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima apresentou, nesta segunda-feira (04/08), durante reunião do Comitê Permanente de Enfrentamento aos Eventos Climáticos e Ambientais, as ações planejadas pelo Governo do Amazonas para mitigar os efeitos da estiagem, prevista para o segundo semestre de 2025. Na ocasião, também foi divulgado o balanço das ações realizadas durante a cheia dos rios neste ano.

De acordo com os dados da Defesa Civil do Estado, todas as calhas dos rios já estão em processo de vazante, com destaque para a calha do Madeira, onde a redução do nível é mais acentuada e exige maior atenção. A previsão é de uma seca leve a moderada, com impacto estimado entre 20 e 30 municípios, afetando diretamente cerca de 120 mil famílias e 480 mil pessoas em todo o estado.

PUBLICIDADE

“A nossa principal preocupação é com relação a saúde e também ao abastecimento de água. Nós temos o programa Água Boa, em que monitoramos essas áreas onde há maior dificuldade das pessoas captarem água. Na sequência, é a questão da ajuda humanitária, distribuição de caixas d’água. Nós já temos o mapeamento dos anos anteriores daquelas localidades onde os rios devem baixar mais, porém a previsão indica que devemos ter uma seca moderada”, pontuou o governador Wilson Lima.

A estrutura de resposta para a estiagem foi ampliada significativamente nos últimos anos. Somente em 2025, o estado já entregou nove Grupamentos Integrados de Combate a Incêndios e Proteção Civil (GCIPs) nas cidades de Tapauá, Rio Preto da Eva, Novo Aripuanã, Maués, Lábrea, Manaquiri, Autazes, Jutaí e Coari. Juntos, os GCIPs e as novas unidades ampliam a presença institucional nas regiões mais vulneráveis aos efeitos da estiagem e de queimadas.

Leia mais: Governador Wilson Lima leva Telessaúde a Coari e reforça compromisso com saúde no interior do AM

PUBLICIDADE

Outras nove unidades estão em implantação nos municípios de Apuí, Atalaia do Norte, Barcelos, Boca do Acre, Careiro, Envira, Humaitá, Itapiranga e Manicoré, fortalecendo a capacidade operacional em áreas estratégicas.

Atualmente, o efetivo de resposta conta com 223 bombeiros militares atuando no interior do estado, sendo 21 alocados nos GCIPs e 202 nas demais unidades, além de 232 brigadistas contratados, sendo 153 pela Secretaria de Meio Ambiente (Sema) e 79 pelas prefeituras.

PUBLICIDADE

O governador destacou, ainda, a redução de aproximadamente 90% nos focos de calor em comparação a 2024. Entre 1º de janeiro e 31 de julho do ano passado, foram contabilizados cerca de 4 mil focos, enquanto em 2025 o número caiu para 280. A diminuição é resultado direto das ações implementadas pelo Governo do Amazonas, com a instalação de estruturas de monitoramento e resposta e campanhas de conscientização voltadas às populações mais vulneráveis às queimadas.

Equipamentos

Entre os novos equipamentos adquiridos para este ano estão 17 viaturas Auto Bomba Florestal (ATF), com capacidade de 10 mil litros de água cada, além de atomizadores, sopradores, drones e o uso inédito de nanotecnologia antichamas, ferramenta de alta eficiência no combate a incêndios florestais.

PUBLICIDADE

A estrutura de resposta já disponível conta com 82 viaturas, 12 embarcações e 11 motocicletas. O governo também reforçou a logística para transporte de insumos e acesso a comunidades isoladas durante o período mais severo da estiagem.

A atuação coordenada integra ações preventivas, monitoramento em tempo real e articulação com o Governo Federal para garantir apoio humanitário e infraestrutura adequada, incluindo manutenção de portos, aeroportos e dragagem de rios para assegurar a navegabilidade em áreas remotas.

Operação Cheia 2025

Durante a reunião, o governador Wilson Lima também apresentou o balanço da Operação Cheia 2025, iniciada em 16 de abril deste ano. Ao todo, 43 municípios entraram em situação de emergência, afetando 139.976 famílias e impactando 559.886 pessoas. Outros 12 municípios ficaram em estado de alerta, um em atenção e seis permaneceram em normalidade.

Na área de ajuda humanitária, foram distribuídas 770 toneladas de cestas básicas, 3,3 mil caixas d’água de 500 litros, 57 mil copos de água potável e 10 kits purificadores do programa Água Boa. A operação também contou com o envio de uma estação móvel de tratamento de água.

Na saúde, o governo entregou 72 kits de medicamentos para sete municípios prioritários, beneficiando mais de 35 mil pessoas. Também foi instalada uma nova usina de oxigênio em Manicoré, com cilindros enviados para Apuí, e ampliado o atendimento por meio do Barco Hospital São João XXIII e uma embarcação adaptada para Anamã.

Na educação, ações dos programas Aula em Casa e Busca Ativa garantiram o acompanhamento de 453 estudantes impactados pelas cheias nos municípios de Anamã, Itacoatiara, Novo Aripuanã e Uarini.

No meio ambiente, a Fundação de Vigilância em Saúde – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) antecipou o reabastecimento de hipoclorito de sódio, com 3,3 milhões de frascos distribuídos até julho. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) também executou um plano de prevenção com 16 etapas de fiscalização em 28 municípios, incluindo mutirões ambientais e campanhas de regularização.