Governador Wilson Lima anuncia promoção de praças e oficiais da PMAM

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou, nesta quarta-feira (15/12), a promoção de praças e oficiais da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). O anúncio aconteceu durante a solenidade de passagem do Comando-Geral da Polícia Militar para o coronel Marcus Vinícius Oliveira de Almeida, ex-secretário de Administração Penitenciária. Segundo o governador, mais de 1,6 mil homens serão promovidos até o Natal deste ano.

Durante a cerimônia, o governador destacou que a medida é um reconhecimento ao profissional da Polícia Militar que busca qualificação.

“Nós fizemos um anúncio importante. Eu já autorizei o pagamento, a assinatura das promoções de abril e também de agosto, e vou assiná-las antes do Natal. E, a partir de janeiro, esses policiais já podem contar com os valores às promoções no seu contracheque”, anunciou.

Até o dia 25 de dezembro deste ano, o governador Wilson Lima deve assinar a promoção de 1.667 homens, que a partir de janeiro já devem receber seus salários com o aumento referente à patente.

A medida representa um impacto de R$ 22 milhões na economia do Estado, que já promoveu, desde 2019, mais de 3,2 mil militares.

Novo comando da PMAM – O coronel Marcus Vinicius Oliveira de Almeida assume, a partir desta quarta-feira (15/12), o comando da Polícia Militar do Amazonas.

“Iremos entrar agora com o trabalho muito focado em nosso planejamento estratégico É uma meta que nós temos, levar gestão, ainda mais gestão para dentro da Polícia Militar, de modo que a gente possa cumprir uma determinação do governador, que é a implementação do programa Amazonas Mais Seguro” afirmou o novo comandante da PMAM.

O militar é natural do município de Atalaia do Norte, casado, nascido em 1974. Ele ocupava, anteriormente, o cargo de secretário de Estado de Administração Penitenciária.

Participou do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais na Escola Superior de Polícia Militar do Rio de Janeiro, é bacharel em Ciências de Defesa Social e Cidadania, pós-graduado em Inteligência de Estado e de Segurança Pública e cursa direito pela Universidade Cruzeiro do Sul.

Benefícios para 2021 – Ainda nesta quarta, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou todos os benefícios que o Governo do Estado anunciou para os servidores da Polícia Militar do Estado.

A partir de janeiro, o salário dos militares será reajustado em 3,3%. Será pago a Gratificação de Curso (GC) aos bombeiros e policiais militares. As gratificações serão de 25% para especialização, 30% mestrado e 35% para doutorado.

Além disso, o Governo do Estado reformulou o regime de pagamento de trabalho extra, com a transformação a Gratificação de Trabalho Extra (GTE) em Serviço Extra Gratificado (SEG), entre outros benefícios para a tropa.

* Com informações da assessoria de imprensa