Governador Wilson Lima anuncia R$ 1,5 milhão para primeiro Banco de Alimentos do Amazonas

O governador Wilson Lima anunciou, nesta sexta-feira (17/02), o investimento de R$ 1,5 milhão para a implantação do primeiro Banco de Alimentos do estado. A iniciativa inédita é uma parceria com o programa Mesa Brasil e tem o objetivo de combater o desperdício de alimentos e garantir a segurança alimentar e nutricional de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O anúncio foi feito durante a entrega de equipamentos para produtores rurais do Amazonas. “O Banco de Alimentos será construído no espaço onde será a feira agropecuária. A gente já tem aproximadamente 80% dos equipamentos necessários. Já autorizei R$ 1,5 milhão para a construção do espaço físico para onde irá esse alimento”, afirmou o governador.

A estrutura do Banco de Alimentos do Amazonas vai contar com equipamentos como: empilhadeira; duas câmaras frigoríficas; três transpaletes; quatro carros plataformas; quatro carros containers; três lavadoras de alta pressão; quatro balanças eletrônicas de 300 kg; quatro balanças eletrônicas de 30 kg; duas mesas lisas fixas; e 411 caixas plásticas.

Estiveram presentes no evento o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Roberto Cidade, deputados estaduais, os prefeitos Roberto Frederico, de Novo Airão, José Beleza, de Santa Isabel do Rio Negro, Patrícia Lopes, de Presidente Figueiredo, Tonho Ferreira, de Codajás, Anderson de Souza, de Rio preto da Eva e Luciana Melo, a vice-prefeita de Boca do Acre, além de vereadores de municípios como Itacoatiara, Barcelos, Nova Olinda, Careiro Castanho, São Gabriel da Cachoeira e Manacapuru.

Entrega de equipamentos

Na ocasião, o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Produção Rural (Sepror), entregou 13 mil itens para o desenvolvimento da pesca, piscicultura, agricultura e do beneficiamento dos recursos florestais de forma sustentável no estado, somando mais de R$ 6,6 milhões em investimentos do Governo do Amazonas para beneficiar, aproximadamente, 10 mil produtores rurais de forma direta em todo estado.

“Esses equipamentos aqui irão para todos os municípios, que vão receber algum equipamento, insumo disponibilizado hoje pelo nosso sistema Sepror”, disse o governador Wilson Lima.

Segundo o secretário de produção rural, Petrucio Magalhães, os investimentos e entrega dos equipamentos são importantes para garantir geração de emprego e renda para os produtores, principalmente de municípios do interior do estado.

“São 13 mil itens, desde sementes, mudas, 150 mil alevinos, máquinas, tratores, lancha, casa de farinha, grupo gerador e tudo aquilo que o homem do campo da zona rural precisa.”, reforçou.

Um dos beneficiados com a entrega de equipamentos foi o produtor rural Cosmo Balieiro. Ele recebeu equipamentos para arar a terrar e tornar ainda mais eficiente a produção de várias culturas onde já trabalha.

“A gente está aqui para agradecer o governador. A ajuda que tem sido feita na questão da agricultura familiar é de grande importância para o arado da terra, para facilitar a plantação e ajudar assim o pequeno produtor”, disse.

Emendas parlamentares

Para apoiar o setor primário, os investimentos contaram com emendas parlamentares, destinadas a agricultores em geral, piscicultores, pescadores pequenos e médios, pecuaristas, entre outros, dos municípios Tabatinga, Eirunepé, Itacoatiara, Careiro da Várzea, São Gabriel da Cachoeira e Presidente Figueiredo.