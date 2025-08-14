A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Governador Wilson Lima aponta avanços no combate ao crime no 19° Fórum Brasileiro de Segurança Pública

O evento contou com representantes da Segurança Pública dos 27 estados da federação.

Por Fernanda Pereira

14/08/2025 às 07:01

Ver resumo

Imagens: Edson Aquino / Maurílio Rodrigues / Secom

Notícias do Amazonas Durante abertura do 19° Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no Teatro Amazonas, nesta quarta-feira (13/08), o governador Wilson Lima destacou os investimentos realizados em tecnologia para a Segurança Pública do Estado, os avanços alcançados pelo Governo do Amazonas no combate à criminalidade e iniciativas como o sistema inteligente de vídeomonitoramento Paredão, que atua no reconhecimento facial de suspeitos e de placas de veículos envolvidos em crimes.

PUBLICIDADE

“Para se ter uma ideia do quanto nós conseguimos evoluir aqui em Manaus, em 2011 foram roubados ou furtados 5.957 veículos, uma média de 16 veículos por dia. No ano passado, em 2024, como resultado dessa tecnologia (Paredão), nós chegamos a uma média de dois veículos por dia”, destacou o governador.

Outro dado ressaltado pelo governador diz respeito aos resultados obtidos com o RecuperaFone. Em 2023, segundo dados do Fórum de Segurança Pública, Manaus era a primeira cidade em número de roubo de celulares. Com a ferramenta de rastreamento e identificação de celular, lançada em setembro de 2024 para combater este tipo de delito, já é possível observar avanços no combate a esse tipo de crime na capital.

PUBLICIDADE

“Em menos de um ano, nós saímos da 1ª posição em roubos de celulares para a 25ª posição no país. Resultado de implantação de tecnologia, de coragem, mas sobretudo de união dos Estados”, enfatizou o governador Wilson Lima.

Entre as autoridades presentes na abertura do evento estiveram o secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Mário Sarrubo; O diretor-presidente do Fórum de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima; o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, além de representantes da Segurança Pública dos 27 estados da federação.

PUBLICIDADE

Nos próximos dois dias serão realizadas cerca de 50 atividades, de maneira simultânea e discutindo a Segurança Pública nos estados brasileiros, bem como as complexidades do combate à criminalidade na Amazônia. O diretor-presidente do Fórum, Renato Sérgio de Lima, falou sobre a importância desses debates que sempre buscam o aperfeiçoamento e a eficácia das ações.

“A gente precisa destacar a importância do que está sendo feito aqui, hoje. É simbólico, é importante, e de certa forma singular, a criação desse espaço de troca que nem sempre é fácil, mas que quando tem disposição a gente consegue buscar soluções”, afirmou.

PUBLICIDADE

Sobre o Fórum

Pela primeira vez em sua história, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública é realizado em Manaus. Até o dia 15 de agosto, a capital amazonense recebe representantes da segurança pública de todo o Brasil, reunindo gestores federais, estaduais e municipais, pesquisadores acadêmicos e membros da sociedade civil.

A 19ª edição do evento será marcada pelo aprofundamento do debate sobre a interseção entre Segurança Pública e Meio Ambiente e acontece às vésperas da COP-30, que será realizada em Belém, em novembro. No total, serão 45 mesas de debate, duas conferências com cerca de 200 especialistas e mais de 1,3 mil participantes inscritos.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Polícia

Homem de 27 anos é preso por estuprar prima vulnerável em Humaitá, Amazonas

Atualmente, a vítima está internada em um hospital local.

há 43 segundos

Brasil

Pastor flagrado de calcinha e peruca condenava gays e adultério em suas pregações: “Vão tudo morrer”

Líder religioso trabalha em órgão judiciário.

há 17 minutos

Brasil

Bolsonaro diz que não promoveu ação golpista ou atos de 8 de janeiro

Defesa do ex-presidente pediu absolvição ao STF.

há 26 minutos

Manaus

Sine Amazonas divulga 309 vagas de emprego para esta quinta-feira

Distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

há 29 minutos

Famosos

Luva de Pedreiro recebe alta após susto com problema cardíaco

Influenciador deixou hospital em João Pessoa um dia após internação e tranquilizou fãs nas redes sociais.

há 40 minutos