Governador Wilson Lima aponta avanços no combate ao crime no 19° Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Notícias do Amazonas – Durante abertura do 19° Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no Teatro Amazonas, nesta quarta-feira (13/08), o governador Wilson Lima destacou os investimentos realizados em tecnologia para a Segurança Pública do Estado, os avanços alcançados pelo Governo do Amazonas no combate à criminalidade e iniciativas como o sistema inteligente de vídeomonitoramento Paredão, que atua no reconhecimento facial de suspeitos e de placas de veículos envolvidos em crimes.

“Para se ter uma ideia do quanto nós conseguimos evoluir aqui em Manaus, em 2011 foram roubados ou furtados 5.957 veículos, uma média de 16 veículos por dia. No ano passado, em 2024, como resultado dessa tecnologia (Paredão), nós chegamos a uma média de dois veículos por dia”, destacou o governador.

Outro dado ressaltado pelo governador diz respeito aos resultados obtidos com o RecuperaFone. Em 2023, segundo dados do Fórum de Segurança Pública, Manaus era a primeira cidade em número de roubo de celulares. Com a ferramenta de rastreamento e identificação de celular, lançada em setembro de 2024 para combater este tipo de delito, já é possível observar avanços no combate a esse tipo de crime na capital.

“Em menos de um ano, nós saímos da 1ª posição em roubos de celulares para a 25ª posição no país. Resultado de implantação de tecnologia, de coragem, mas sobretudo de união dos Estados”, enfatizou o governador Wilson Lima.

Entre as autoridades presentes na abertura do evento estiveram o secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Mário Sarrubo; O diretor-presidente do Fórum de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima; o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, além de representantes da Segurança Pública dos 27 estados da federação.

Nos próximos dois dias serão realizadas cerca de 50 atividades, de maneira simultânea e discutindo a Segurança Pública nos estados brasileiros, bem como as complexidades do combate à criminalidade na Amazônia. O diretor-presidente do Fórum, Renato Sérgio de Lima, falou sobre a importância desses debates que sempre buscam o aperfeiçoamento e a eficácia das ações.

“A gente precisa destacar a importância do que está sendo feito aqui, hoje. É simbólico, é importante, e de certa forma singular, a criação desse espaço de troca que nem sempre é fácil, mas que quando tem disposição a gente consegue buscar soluções”, afirmou.

Sobre o Fórum

Pela primeira vez em sua história, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública é realizado em Manaus. Até o dia 15 de agosto, a capital amazonense recebe representantes da segurança pública de todo o Brasil, reunindo gestores federais, estaduais e municipais, pesquisadores acadêmicos e membros da sociedade civil.

A 19ª edição do evento será marcada pelo aprofundamento do debate sobre a interseção entre Segurança Pública e Meio Ambiente e acontece às vésperas da COP-30, que será realizada em Belém, em novembro. No total, serão 45 mesas de debate, duas conferências com cerca de 200 especialistas e mais de 1,3 mil participantes inscritos.