Governador Wilson Lima comemora acordo com a Globo para transmissão do Festival de Parintins: “É importante para o estado”

O governador do Amazonas, Wilson Lima, comemorou nesta quinta-feira (2) que a Rede Globo transmitirá o Festival de Parintins 2024 para um público nacional e internacional. O contrato foi fechado na sede do Governo do Amazonas em uma reunião com a presença dos presidentes dos bumbás, Rossy Amoedo (Caprichoso) e Fed Goés (Garantido), para selar o acordo que garantirá uma ampla cobertura do evento.

“É importante porque dá a possibilidade do festival ser mostrado a nível nacional e internacional e não é só a festa pela festa, mas o que a gente coloca ali na arena, são as nossas raízes culturais, o apelo do negro, do indígena, do caboclo, a arte que é feita na Amazônia. É a história da Amazônia sendo contada por quem mora na Amazônia”, destacou Wilson Lima.

O Festival de Parintins é uma das mais importantes manifestações culturais do Brasil, e a nova parceria com a Rede Globo promete ampliar ainda mais a visibilidade do evento. A TV Globo vai transmitir as três noites do festival, que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de junho de 2024, por meio de sua plataforma de streaming Globoplay, do canal por assinatura Multishow, Globo Internacional e Rede Amazônica, em canal aberto para os estados da Região Norte.

Além da transmissão ao vivo das apresentações dos bois Caprichoso e Garantido, a Rede Globo também planeja produzir programas especiais, tanto no período pré-festival quanto pós-festival, para sua programação nacional. Esses programas têm o objetivo de mostrar ao público a riqueza da cultura amazônica e a importância do festival para a identidade local.

Para Wilson Lima, o acordo com a Globo coloca o Festival de Parintins em outro patamar e destaca a relevância da Amazônia para o Brasil e para o mundo. “É um desafio fazer essa transmissão, a Globo é a segunda maior emissora do planeta e ela poderia estar cobrindo qualquer outro festival, mas escolheu estar em Parintins. Isso é importante para o estado, para a cidade, e nos coloca em outro patamar. Isso mostra a importância da Amazônia”, disse Lima.

A TV A Crítica seguirá o trabalho de transmissão que já vem realizando, com a apresentação ao vivo dos bumbás na TV aberta.