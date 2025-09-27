Governador Wilson Lima destaca avanços na redução das desigualdades sociais durante a 8ª Colpadam

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima destacou, neste sábado (27/09), durante a 8ª Conferência de Liderança Política da Assembleia de Deus (Colpadam), os avanços do Governo do Amazonas em áreas estratégicas que têm contribuído para a redução das desigualdades sociais no estado. O evento, realizado no Complexo Canaã, em Manaus, reuniu mais de 800 lideranças religiosas e políticas, entre prefeitos, vereadores, secretários municipais e conselheiros tutelares.

“É importante compartilhar informações e entender como cada um pode contribuir para mudar a realidade do Amazonas. Ao longo desses sete anos, nós temos avançado, especialmente na saúde, com o padrão Delphina que estamos levando para toda a rede estadual. Reforço o compromisso do governo de continuar trabalhando e de estar à disposição para todos que queiram se unir nessa caminhada para melhorar a vida de quem mora no Amazonas”, afirmou Wilson Lima.

Participaram do evento o deputado federal Silas Câmara, o presidente da Igreja Assembleia de Deus no Amazonas (Ieadam), pastor Jonatas Câmara, vereadores da capital, representantes de 15 municípios, vereadores de 30 municípios e os prefeitos de Anamã, Barreirinha e Canutama, entre outras autoridades.

Na área da saúde, o governador apresentou a expansão do padrão Delphina para toda a rede estadual, com a modernização de hospitais de referência, ampliação de leitos e implantação de novos serviços. Também destacou o programa Saúde AM Digital, que já oferece teleconsultas, telediagnóstico e exames com resultados em minutos, beneficiando milhares de pessoas em todo o estado.

Ao tratar da economia, Wilson Lima ressaltou os grandes investimentos que estão em andamento, como o Complexo Azulão, em Silves, e o projeto Potássio Verde, em Autazes, que juntos somam mais de R$ 18 bilhões e representam milhares de novos empregos. Ele também citou a força da Zona Franca de Manaus, com mais de meio milhão de postos de trabalho e faturamento superior a R$ 170 bilhões anuais, além do crescimento de 56% do PIB do estado entre 2019 e 2024.

Outro ponto enfatizado pelo governador foi a segurança pública. Desde 2019, o Estado já investiu R$ 1,16 bilhão no setor, reforçando o efetivo com a contratação de 2,8 mil novos policiais e ampliando a frota de viaturas e lanchas blindadas. A implementação de tecnologias como o Sistema Paredão reduziu em 64% o roubo de veículos, e o RecuperaFone já apresenta resultados expressivos na redução de crimes como furtos e assaltos a celulares.

Wilson Lima também destacou o enfrentamento das mudanças climáticas, com ações emergenciais durante as cheias e secas históricas de 2023 e 2024. O governo distribuiu alimentos e água potável, garantiu a continuidade das aulas com kits do “Merenda em casa” e as apostilas do “Aula em Casa”, e assegurou apoio à produção rural, medidas que ajudaram a reduzir os impactos sociais e econômicos nas famílias atingidas.

O governador reforçou ainda a modernização da gestão pública como um pilar para sustentar esses avanços. Todos os órgãos estaduais já operam com processos digitais, o que garantiu economia de R$ 28 milhões, preservação de 15 mil árvores e mais agilidade no atendimento ao cidadão, com serviços como Boletim de Ocorrência Digital e Medida Protetiva On-line disponíveis de forma simples e acessível.

