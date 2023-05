Governador Wilson Lima diz que estuda com equipe reajuste salarial para os servidores da educação

O governador do Amazonas, Wilson Lima, (União Brasil), que está em Brasília nesta quarta-feira (17), disse que estuda com sua equipe tratar sobre o reajuste salarial e pagamento da data-base aos profissionais do estado. A categoria iniciou greve e protestos nesta manhã.

“Acabei de conversar com o presidente da Assembleia [Roberto Cidade] que, quando eu voltar de Brasília, teremos uma reunião marcada com a minha equipe técnica pra gente fazer essas construções. Estou estudando com a minha secretaria de Fazenda e a de Educação, para entender a que percentual podemos chegar de reajuste salarial para os servidores da educação“, afirmou Wilson Lima em entrevista a uma emissora de TV local.

“Todos os anos temos o reajuste salarial, que é justo para os profissionais da área da educação. Mas o que devemos lembrar é o que o país todo enfrenta: uma crise econômica. Esse mês, o Amazonas teve queda na arrecadação”, completou.

O governador afirmou que a situação dos educadores está sendo analisada. “Estamos trabalhando para que a gente possa fazer o reconhecimento desses profissionais e, dentro da capacidade, cumprir o pagamento da data-base para esses profissionais”, finalizou.

Redação AM POST*