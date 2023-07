O governador Wilson Lima destacou avanços realizados em sua gestão à frente do Governo do Estado em benefício ao setor do comércio, com a geração de empregos e renda. O balanço foi feito na noite de quarta-feira (26/07) durante cerimônia bienal de outorga da Comenda da Ordem do Mérito Comercial, concedida ao governador pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio-AM).

A honraria homenageia personalidades físicas, jurídicas e organizações nacionais e internacionais, que se destacam no segmento empresarial, cultural, científico, político, religioso, social e na defesa da livre empresa no Amazonas, contribuindo com as instituições do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac.

Aos presentes, Wilson Lima agradeceu pelo reconhecimento e lembrou de avanços feitos por seu governo para incentivar o comércio, incluindo, por exemplo, ofertas de créditos, por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), e leis que oportunizam mais contratações e fôlego financeiro, como a recém-sancionada lei estadual de transação de créditos tributários e não tributários, que possibilita ao contribuinte com débito inscrito em dívida ativa a regularização com o fisco estadual.

“Vim aqui de forma muito feliz para ser homenageado, mas isso também me coloca uma responsabilidade ainda maior que já tenho com o comércio. E eu estou vindo aqui reforçar esse compromisso de a gente continuar dialogando, continuar avançando em pautas que são importantes, decisivas para o comércio, de parcerias também no social como no caso do Mesa Brasil, uma parceria de sucesso entre Governo do Estado e Sesc, Senac e Fecomércio”, declarou o governador.

Além do governador, o major brigadeiro do ar David Almeida Alcoforado, comandante do 7º Comando Aéreo Regional, também foi agraciado com a Ordem do Mérito Comercial do Amazonas. Estiveram presentes na cerimônia o presidente do Sistema Fecomércio, Aderson Frota; o presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, José Roberto Tadros; entre outros representantes de segmentos do comércio e sociedade.

Instituída em 13 de maio de 2008, a Ordem do Mérito Comercial do Amazonas é destinada a agraciar personalidades pelos seus serviços ou méritos excepcionais e é mantida pelo Sistema Fecomércio, Sesc e Senac-AM, Centro do Comércio do Amazonas e por doações, com Regimento elaborado e aprovado pelo Conselho de Fundadores que rege toda sua formação, deveres, direitos e a descrição das outorgas.

“Esse é o momento em que nós não só homenageamos, mas agradecemos grandes parceiros, que foram forças vivas durante a época mais difícil na pandemia. O governador foi um grande parceiro, foi uma pessoa que nos acolheu, nos indicou grandes caminhos. Estamos agradecendo a parceria e a grande qualidade do governador em nos ouvir e nos conduzir”, destacou o presidente da Fecomércio, Aderson Frota.

Congresso MPAM

O governador Wilson Lima também esteve, na tarde de quarta-feira (26/07), na solenidade de abertura do V Congresso do Ministério Público do Amazonas, que acontece até amanhã (28/07). Durante o evento, o governador também foi homenageado com a entrega da moeda de comemoração aos 131 anos do MPAM.

“Eu venho aqui em reconhecimento à importância que a instituição tem no processo de fortalecimento da democracia e, também, mais uma vez para colocar o estado do Amazonas à disposição para colaborar, para contribuir naquilo que permite a lei, entendendo que nós somos independentes, mas que no final das contas todos temos um objetivo só, que é promover justiça social”, afirmou.

Além do governador, o evento teve a presença do prefeito de Manaus, David Almeida; do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Roberto Cidade; da desembargadora e presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Nélia Caminha Jorge; e do presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça, César Bechara.

Redação AM POST