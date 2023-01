Governador Wilson Lima e Coca-Cola Brasil confirmam patrocínios para o Festival de Parintins 2023

Redação AM POST*

O governador Wilson Lima reuniu com os presidentes dos bois do Festival Folclórico de Parintins, Jender Lobato, do Caprichoso, e Antônio Andrade, do Garantido, e o diretor de relações governamentais da Coca-Cola Brasil, Victor Bicca, nesta sexta-feira (27/01), em Brasília, onde os patrocínios do Estado e da Coca-Cola para a realização do festival de 2023 foram confirmados.

O governador destacou, também, que o objetivo do Estado é promover um festival com ações focadas na sustentabilidade, movimento já iniciado na edição de 2022, em que os dois bumbás participaram de uma gincana de coleta e reciclagem do lixo gerado nas três noites de festa.

“Ano passado, dentro do festival, foram desenvolvidas diversas ações, inclusive com a participação das galeras Azul e Branco e Vermelho e Branco voltadas para a sustentabilidade como a coleta de materiais que podem ser reciclados. Neste ano, vamos incentivar ainda mais essas ações com o envolvimento do público”, destacou.

Com o anúncio, os presidentes dos bois darão início a preparação do espetáculo que será realizado no dia 30 de junho, e dias 1 e 2 de julho. Na reunião, foi definido que o festival será lançado oficialmente em março, em Manaus.

Wilson Lima reforçou o compromisso do Estado com o Festival de Parintins e a geração de emprego e renda – especialmente no segmento da economia criativa -, além da atração de turistas que deixam recursos no estado ao prestigiar a disputa entre Caprichoso e Garantido.

Há 26 anos, a Coca-Cola Brasil patrocina o festival com o compromisso de fortalecer o desenvolvimento regional e diminuir as desigualdades sociais, destacou a companhia.

O governador determinou, ainda, que o secretário de Estado da Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo, e os demais secretários das pastas envolvidas na realização do festival façam uma inspeção no Bumbódromo para planejar a realização dos ajustes necessários no palco da disputa. Em 2022, o Governo do Amazonas realizou uma grande reforma no Bumbódromo para a realização da festa.