Governador Wilson Lima e Ministro da Pesca e Aquicultura lançam ações e campanhas de pesca no Amazonas

O governador do Amazonas, Wilson Lima, e o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, anunciaram, nesta sexta-feira (26/5), um Acordo de Cooperação Técnica com ações e campanhas relacionadas à pesca no estado, além de lançarem o edital para distribuição de 2,1 mil kits pescador e apresentarem o cartaz oficial do seguro defeso para o período 2023/2024.

“É importante essa cooperação para que a gente possa superar as dificuldades que são impostas pela questão amazônica. Fico muito feliz com o Ministro vindo aqui para iniciar pelo estado do Amazonas esse recadastramento do pescador. E também com o acordo de cooperação técnica que a gente acabou de assinar para que a gente possa avançar nessa pauta”, disse o governador Wilson Lima.

A cerimônia ocorreu na sede do Governo, localizada no bairro compensa, zona oeste de Manaus. O Acordo de Cooperação Técnica (ACT) permitirá à Secretaria Estadual de Produção Rural (Sepror), por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Pesca e Aquicultura (Sepa), coordenar todas as ações do programa Pescador Legal no Amazonas em conjunto com a Superintendência de Pesca do Governo Federal.

“Estar aqui é uma clara homenagem ao pescador e a pescadora, ao homem e a mulher das águas aqui do Amazonas. Esse trabalho conjunto vai, eu não tenho dúvida nenhuma, beneficiar o objetivo que eu, o Presidente Lula e o Governador Wilson temos de servir ao pescador e a pescadora do Amazonas”, disse, André de Paula.

O edital para distribuição de 2,1 mil ‘kits pescador’ beneficiará associações de pescadores do estado. Esses kits serão compostos por equipamentos e materiais essenciais para a prática da pesca sustentável, visando apoiar os pescadores locais e promover o desenvolvimento da atividade.

Já cartaz oficial do seguro defeso 2023/2024 é uma medida de proteção social destinada aos pescadores artesanais durante o período de reprodução das espécies, quando a pesca é proibida. O material contém alertas sobre proibição de espécies específicas e números para denúncias.

O encontro contou com a presença dos deputados federais Silas Câmara e Átila Lins e dos deputados estaduais João Luiz e Dan Câmara. Também participaram o presidente da Fesipam, Raimundo Braga Gonçalves, o presidente da Fepesca, Walsenir Falcão, o presidente da Fetape, João Vieira Negão, e o presidente da AAM, Anderson Souza.

Redação AM POST