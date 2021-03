Governador Wilson Lima efetiva mudanças em seu secretariado; confira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, efetivou mudanças em seu secretariado nesta quarta-feira (17/03). A ida da deputada estadual Alessandra Campelo para o comando da Secretaria Estadual de Assistência Social (Seas) foi oficializada. Ela assume no lugar de Maricília Costa.

Continua depois da Publicidade

Mudanças também na Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), órgão vinculado ao Sistema Sepror. O advogado Sérgio Litaiff Filho deixa o comando da ADS, que passa a ser dirigida pela ex-secretária executiva da Seas, Michelle Macedo Beça.

Sérgio Litaiff Filho, por sua vez, assume a empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) no lugar de Roselene Silva de Medeiros, que passa a responder pela coordenadoria-geral da Unidade Integrada de Articulação às Comunidades (Uiac), vinculada à Casa Civil do Governo do Amazonas. Roselene Medeiros fica no lugar que antes era de Miltinho Castro da Silva.

Completam as mudanças a troca de comando na Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar). Contador por formação pela Universidade Federal do Amazonas e com especialização em Gestão Pública pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Jorge Elias Costa de Oliveira assume no lugar de Roberto Augusto Tapajós Folhadela.

Continua depois da Publicidade

“São mudanças que a gente faz estratégicas, entendendo o momento que a gente está vivendo agora de pós-pandemia e que a gente precisa avançar em algumas áreas, principalmente na área do social”, destacou o governador Wilson Lima, durante coletiva de imprensa sobre a sanção da Lei do Gás.