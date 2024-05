Governador Wilson Lima entrega mais de R$ 814 mil em fomentos para setor primário de Maraã

O governador Wilson Lima entregou, nesta quinta-feira (23/5), R$ 814.340,00 em fomentos para o setor primário de Maraã (a 634 quilômetros de Manaus). O investimento beneficiou mais de 300 famílias diretamente e foi viabilizado por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

As entregas promovem o fortalecimento do setor primário da cidade, garantindo mais qualidade de vida aos produtores rurais por meio da mecanização do trabalho em campo, maior facilidade e agilidade no escoamento agrícola, além do aumento da produção e renda familiar.

PUBLICIDADE

“Entregamos lancha, moto, motor rabeta e outros implementos que são importantes para a agricultura familiar, além de documentação, cadastro ambiental rural, carteirinha do produtor e outras entregas que ajudam a melhorar a atividade econômica aqui do município, que geram oportunidades para as pessoas”, destacou o governador durante as entregas.

Ainda na cidade, a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) realizou a entrega de seis cartões do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) a produtores locais. Cada cartão possui um limite de até R$ 15 mil que corresponde ao saldo e quantidade de alimentos que são adquiridos pela Sepror, por meio do PAA. Também houve a entrega de aproximadamente 1 tonelada de alimentos ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS/Maraã).

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) realizou a entrega de 109 documentos a produtores rurais. Entre os documentos entregues estavam 63 Cartões do Produtor Primário (CPP), 17 Cadastros Ambientais Rurais (CAR), 27 Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) e dois CAF’s Jurídicos.

PUBLICIDADE

O agricultor Raimundo Silva, 48, membro da Associação Comunitária de Boa Esperança destacou o foco no setor rural da atual gestão. “É um acerto muito grande do governo Wilson Lima, ter proporcionado essa condição para os pequenos agricultores conseguirem melhorar, escoamento da sua produção, melhorar a quantidade da sua produção. É um investimento fantástico que tem dado muito certo no interior do estado para nós agricultores”, afirmou.

Durante a visita ao município, o governador também participou da inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) Nicolau Madureira, administrada pela Prefeitura de Maraã.