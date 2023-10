Governador Wilson Lima entrega mil cestas básicas para atender famílias do município de Caapiranga

O governador Wilson Lima distribuiu, nesta quarta-feira (11/10), um total de 1 mil cestas básicas ao município de Caapiranga (a 134 quilômetros de Manaus). O prefeito da cidade, Tico Braz, recebeu a ajuda humanitária no Porto do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em Manacapuru (a 68 quilômetros da capital), onde as cestas foram embarcadas para serem entregues as famílias afetadas pela seca.

Segundo Wilson Lima, essa iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado com o bem-estar da população ribeirinha. “Estamos aqui hoje para demonstrar nosso comprometimento e minimizar o sofrimento das comunidades ribeirinhas do Amazonas. Sabemos que essas famílias enfrentam desafios diários, e nossa intenção é fornecer apoio concreto e imediato, garantindo que elas tenham acesso a alimentos essenciais”, afirmou o governador.

As cestas básicas, que serão destinadas a 58 comunidades ribeirinhas de Caapiranga, contêm itens essenciais para a nutrição e a sobrevivência das famílias, como arroz, feijão, óleo, açúcar, farinha, macarrão, leite em pó, café, entre outros produtos necessários. Os alimentos ajudarão na segurança alimentar das famílias que sofrem com os efeitos do isolamento causado pela baixa dos rios.

O prefeito de Caapiranga, Tico Braz, expressou sua gratidão pela ação do governo. “Nós estamos vivendo dias muito difíceis nesse período de estiagem, mas com o apoio do Governo do Estado e toda sua equipe, certamente que iremos atender e prestar a devida assistência à todas as famílias ribeirinhas do nosso município. A população de Caapiranga é muito grata por esse gesto de solidariedade”, afirmou o prefeito.

Entregas

Nesta quarta-feira, o governador também coordenou a entrega de ajuda humanitária com 3 mil cestas básicas. Além de Caapiranga, receberam a ajuda os municípios de Manacapuru e Manaquiri.

Foram entregues, além das cestas básicas, 200 kits de higiene, uma doação do Alto Comissariado das Nações Unidas (Acnur) para o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejusc); aproximadamente 10 mil copos de água pela Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama); kits de alimentos no projeto Merenda em Casa. Também foi iniciada a execução do Programa de Aquisição de Alimentos.

