Governador Wilson Lima entrega novo espaço de lazer e esportes do bairro São Jorge, em Manaus

O governador Wilson Lima inaugurou, nesta segunda-feira (19/06), o novo espaço de lazer e esportes do bairro São Jorge, uma área construída de 270,80 m², na rua Valdemar Pedrosa, esquina com a rua Lourenço, zona oeste de Manaus. O local conta com ampla estrutura para atividades físicas, esportivas e recreativas, além de área de convivência para uso dos moradores da área.

“Hoje a gente está entregando esse espaço que serve para a prática esportiva, para atender crianças e adolescentes, adultos, mas também que serve de referência para a comunidade, para a associação dos idosos, para clube de mães e outras atividades sociais aqui do bairro”, destacou o governador Wilson Lima.

O espaço de lazer e esportes foi construído pelo Governo do Amazonas, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb). Após a inauguração, o local passará a ser administrado pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel). O investimento do Estado no local é de, aproximadamente, R$ 1,4 milhão.

Segundo o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, engenheiro civil Marcellus Campêlo, a obra atende a expectativa da comunidade e faz parte das políticas de incentivo do Governo do Amazonas às práticas esportivas e às atividades que promovem o bem-estar e qualidade de vida da população.

“Dentro de um terreno, nós construímos um projeto que vai atender a comunidade de uma forma organizada e também já com o repasse desse equipamento público para a Secretaria de Esporte e Lazer que vai, a partir de agora, tomar o espaço, tanto do ponto de vista da segurança e da manutenção, mas principalmente desenvolver aqui projetos na área de lazer e de esporte”, afirmou o secretário da Sedurb, Marcellus Campêlo.

Um dos destaques da obra é a quadra poliesportiva Raimundo Caubi Branco. São 130,17 m² prontos para receber os apaixonados por futsal, contando com arquibancadas de ambos os lados, para a realização de torneios comunitários. A obra contempla, ainda, área de convivência; salão para jogos de mesa; banheiros masculino, feminino e PCD; sala de treinamento e reuniões; e espaço para caminhadas.

“A Secretaria de Desporto e Lazer vai trazer para cá os projetos socioesportivos como o Pelci e o projeto Respirar também vai atuar. O governador Wilson Lima já reformou vários espaços em Manaus que hoje a secretaria mantém. Nós temos professores, monitores e comunitários que cuidam dos materiais esportivos, porque nós sabemos que o desenvolvimento só vem através do investimento em pessoas”, completou o secretário da Sedel, Jorge Oliveira.

O espaço revitalizado recebeu o nome de Raimundo Caubi Branco, um morador ilustre homenageado pela comunidade. “Quero agradecer ao Governo do Estado, pois fomos beneficiados. Há muito tempo a gente estava querendo trazer esse lazer para a comunidade. O meu pai foi homenageado e eu quero agradecer também porque ele era um morador muito antigo e eu creio que ele está muito contente de ter recebido essa homenagem”, disse Regiane Branco, 43, filha de Caubi.

Presentes

Participaram da solenidade de entrega, além do governador Wilson Lima, o vice-governador Tadeu de Souza; além de secretários estaduais como o de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Marcellus Campelo, e Desporto e Lazer, Jorge Oliveira; o prefeito de Tapauá, Gamaliel Almeida e moradores do local.

Estiveram presentes também os deputados estaduais Roberto Cidade, que preside a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas; João Luiz; Cristiano D’Ângelo; Thiago Abrahim; Daniel Almeida; Dr. Gomes; e Felipe Souza, líder do governo na Aleam.

Entre os vereadores Caio André, que preside a Câmara Municipal de Manaus; Alan Campelo; Márcio Tavares; Yomara Lins; Professora Jaqueline; Glória Carrate; Diego Afonso; Jaildo Oliveira; Rosivaldo Cordovil; Capitão Carpê; e Ivo neto.

Centro Social Bittencourt

Ainda nesta segunda-feira, o governador Wilson Lima inaugurou o Centro Social Bittencourt, na rua Jonathas Pedrosa, zona centro-sul de Manaus. O espaço também foi construído pelo Estado, por meio da UGPE, que integra a Sedurb, e contou com apoio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

O Centro Social será repassado à Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) por ser considerado estratégico para a realização de atividades e atendimentos que envolvem diversas pastas da Secretaria, entre as quais a Secretaria Executiva de Políticas para Mulheres (SEPM), Secretaria Executiva Adjunta da Pessoa Idosa (SEADP) e Secretaria de Pessoa com Deficiência (SEPcD).

Redação AM POST