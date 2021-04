Governador Wilson Lima entrega R$ 1,8 milhão em Crédito Solidário em municípios atingidos pela cheia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima deu início, nesta quinta-feira (08/04), à entrega de R$ 1,8 milhão em Crédito Solidário em municípios atingidos pela cheia. Os recursos beneficiam 900 pessoas nos municípios de Carauari, Tapauá, Canutama e Lábrea, e a entrega acontece até esta sexta-feira (09/04).

O programa Crédito Solidário é executado pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), e faz parte das ações da Operação Enchente 2021.

Nesta quinta-feira (08/04), os cheques do programa foram entregues pelo governador Wilson Lima em Carauari. O aporte para o município é de R$ 600 mil.

“Esse ano os rios estão subindo com uma rapidez muito grande. E tudo indica que nós teremos uma das maiores cheias de todos os tempos. Daí a necessidade de agir com muita rapidez, levando em consideração que nós também estamos enfrentando um problema pandêmico”, disse Wilson Lima, após a entrega dos cheques no município.

O fenômeno natural da subida das águas nos municípios gerou dificuldades econômicas para as famílias que vivem nesses locais. Por meio do Programa Crédito Solidário, o Governo do Estado abriu linhas de crédito para fomentar o mercado de trabalho informal.

Nesta sexta-feira (09/04), o programa atenderá Lábrea, com o aporte de R$ 700 mil; Canutama com R$ 250 mil e Tapauá com R$ 250 mil.

Crédito Solidário – O Programa do Governo do Estado disponibiliza o acesso ao crédito de forma orientada e desburocratizada, com o objetivo de promover o resgate social e econômico de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica, sejam elas desempregadas, sem vínculos empregatícios ou subempregadas.

A ação disponibiliza recursos que servirão como capital de giro para micro e pequenos empreendedores, permitindo-lhes impulsionar seus negócios e, dessa forma, conquistar uma fonte de renda segura.

Crédito emergencial e anistia – Ainda em Carauari, o Governo do Amazonas, por meio da Afeam, liberou o Crédito Emergencial e a anistia de dívidas, como parte da Operação Enchente.

As anistias concedidas chegam a R$ 1,3 milhão, em 213 operações de atividades que foram atingidas pela enchente. Um dos beneficiados foi Josimar Barros. Ele e sua esposa têm um pequeno comércio que está parcialmente submerso.

“O benefício ajudou muito. Primeiro a pandemia, agora veio a enchente que trouxe muita dificuldade para os moradores. Ajudou financeiramente, para a gente foi um alívio, agradeço o governador por esse apoio que ele está dando pra população carente, esse auxílio foi muito gratificante”, disse Josimar.

Em crédito emergencial foram mais R$ 641 mil em Carauari, na calha do Juruá. Os financiamentos no município por meio do Crédito Emergencial, em 2021, já totalizam R$ 836 mil.

Ajuda humanitária – Além de crédito e anistia, a Operação Enchente leva ajuda humanitária ao interior do estado. Na comunidade Ponte do Futuro, na zona rural, Raimunda Nonata, 37, foi uma das beneficiadas que recebeu os kits entregues pelo estado, nesta quinta-feira (08/04).

“Primeiro eu recebi o Auxílio Estadual. No dia que chegou não tinha nada na minha geladeira. Tinha passado o dia inteiro sem nada. Olhava para geladeira só dava tristeza, não tinha dinheiro pra comprar e não tinha de onde tirar. Hoje estamos recebendo esse kit”, disse Raimunda.

Para o município, o Estado está destinando 2,3 mil cestas básicas e 550 botijas de gás de 8 quilos. Em Carauari, 2.498 pessoas foram afetadas por conta da subida do rio. São 625 o número total de famílias atingidas, de acordo com a Defesa Civil.

Revitalização de escolas – Também em Carauari, na calha do Juruá, o governador Wilson Lima entregou, nesta quinta-feira (08/04), as escolas estaduais Carauari, Nazaré Varela e Osvaldo Nascimento, as quais receberam serviços de revitalização.

Ao todo, foram investidos R$ 950 mil nas obras, segundo a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc). O município possui dez escolas estaduais e 4.681 alunos são atendidos pela Seduc.

Atualmente, por conta da pandemia da Covid-19, os alunos da rede estadual são atendidos pela Seduc por meio do ensino remoto do Programa Aula em Casa.

Sistema viário – Por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura, o Governo do Amazonas vai revitalizar o sistema viário do município. O projeto está em fase de planejamento.

